Putino šešėliniam laivynui gresia naujos ES sankcijos

Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia ES pareigūnai.
21-uoju sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomasi į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmones, taip pat įmones, parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus. Tai „Politico“ su anonimiškumo sąlyga atskleidė septyni ES pareigūnai ir diplomatai, susipažinę su vykstančiomis diskusijomis.
Pareigūnai taip pat mato galimybę pratęsti sankcijas, kurias anksčiau blokavo buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano vyriausybė. Tarp jų – priemonės, nukreiptos prieš aukšto rango Rusijos stačiatikių bažnyčios narius, ypač jos lyderį patriarchą Kirilą – artimą V. Putino sąjungininką, sveikinusį invaziją į Ukrainą.
Pasak vieno diplomato, Europos Komisija taip pat gali atgaivinti idėją uždrausti paslaugų teikimą Rusijos laivams, kurią iki šiol blokavo Malta ir Graikija.
Po neseniai Liuksemburge įvykusio ministrų susitikimo ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas žurnalistams teigė, kad sankcijoms naują impulsą suteikė rinkimų Vengrijoje rezultatai.
„Turėtume peržiūrėti sankcijas, kurios buvo ant diskusijų stalo ir dėl kurių anksčiau nebuvo sutarimo, bet taip pat turėtume judėti pirmyn su naujuoju sankcijų paketu”, – teigė ji.
Tačiau diskusijos dėl 21-ojo sankcijų paketo dar tik prasideda, ir iš ministrų kol kas tikimasi tik pirminio svarstymo, pabrežia „Politico“.
Ukrainos sąjungininkai tvirtina, kad vasarą planuojamas naujas smūgis Rusijai turėtų suteikti Kyjivui pranašumo atsižvelgiant į tai, kad į valdžią atėjo naujas Vengrijos premjeras – Peteris Magyaras, Irane gali būti sudarytos ilgalaikės paliaubos, o derybų dėl taikos eiga gali sulaukti amerikiečių dėmesio per lapkritį JAV vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus.
