„Reddit“ teisme ginčija Australijos socialinių tinklų draudimą vaikams

Šią savaitę šalis tapo pirmąja valstybe, uždraudusia paaugliams turėti paskyras populiariose programėlėse ir svetainėse, įskaitant „TikTok“, „YouTube“ bei „Instagram“.
Technologijų bendrovėms, kurios nesugebės pašalinti Australijoje gyvenančių jaunesnių nei 16 metų vartotojų, dabar gresia 49,5 mln. Australijos dolerių (28,1 mln. eurų) baudos.
JAV įsikūrusios „Reddit“ teismo dokumentuose ginčijamas įstatymo galiojimas, teigiant, kad jis „pažeidžia numanomą politinės komunikacijos laisvę“, ir prašoma Australijos Aukštojo Teismo peržiūros.
Ieškinyje taip pat argumentuojama, kad bendrovei turėtų būti taikoma išimtis iš vyriausybės sudaryto draudžiamų platformų sąrašo, motyvuojant tuo, jog tai yra suaugusiems skirtas interneto diskusijų forumas.
„Skirtingai nei kitose į šį įstatymą įtrauktose platformose, didžioji dalis „Reddit“ vartotojų yra suaugusieji, mes nereklamuojame ir netaikome reklamos jaunesniems nei 18 metų vaikams“, – sakoma „Reddit“ pranešime.
„Paprasčiau tariant, jaunesni nei 16 metų vartotojai nėra esminis „Reddit“ rinkos segmentas, ir mes neketiname jų tokiu paversti“, – teigia bendrovė.
Paminėdama „Apple App Store“ svetainei suteiktą reitingą „17+“, „Reddit“ teigė, kad geriausias būdas patikrinti amžių yra programėlių parduotuvės lygmeniu, o ne reikalaujant, kad kiekviena platforma atliktų patikrinimus atskirai.
Atstovas spaudai pabrėžė, kad dėl platformų vykdomo amžiaus tikrinimo kyla rimtų privatumo problemų, nes renkant asmens duomenis atsiranda nutekėjimo ar įsilaužimo rizika.
Pasak atstovo, vyriausybė taip pat nenuosekliai atrinko, kurias platformas turėtų paliesti šis draudimas, nes kai kurioms programėlėms, turinčioms dideles jaunesnių nei 16 metų vartotojų grupes, taikomos išimtys.
Tarp tokių platformų minimos „Roblox“, „Pinterest“ ir „WhatsApp“, tačiau vyriausybė pabrėžė, kad šis sąrašas vis dar peržiūrimas.
