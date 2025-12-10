Respublikonų senatorius įspėja Trumpą dėl karo prieš Venesuelą

„Tai būtų agresijos karas, – stočiai „Fox News“ sakė Krašto apsaugos komiteto Senate pirmininkas. – Prezidentas neturi teisės įtraukti šalį į karą“. Konstitucijoje esą teigiama, kad karą gali paskelbti tik Kongresas.
Turėdamas omenyje Venesuelos prezidento Nicolo Maduro režimą, D. Trumpo partietis teigė, kad, net jei tai būtų karas, siekiant atsikratyti žmonių, kuriuos daugelis mūsų laiko bjauriais, vis tiek būtų antikonstituciška, jei prezidentas tai darytų vienas.
„Jei jis (Trumpas) galvoja, kad nori karo su Venesuela, turėtų ateiti ir prašyti Kongreso leidimo, kaip tai numatyta“, – pažymėjo R. Paulas.
Laidos vedėjui pastebėjus, kad ir kiti JAV prezidentai, pavyzdžiui, Barackas Obama, rengdamas atakas prieš Libiją, ar D. Trumpas per pirmąją savo kadenciją veikė be Kongreso pritarimo, D. Paulas sakė: „Manau, kad turėtume laikytis Konstitucijos, nes galvoju, kad dėl to karas bus mažiau tikėtinas“.
Senatorius kalbėjo, kad mėgino D. Trumpą, nes šis netikėjo režimo pakeitimais ir karu.
„Jis buvo prieš Irako karą. Jis buvo prieš karą Libijoje. Todėl tikiuosi, kad jo instinktas nugalės“, – tęsė senatorius. Jis tik bijantis, kad D. Trumpo aplinkoje yra žmonių, „kurie turi slaptų kėslų ir stumia jį karo link“.
D. Trumpas prieš tai neatmetė sausumos pajėgų nusiuntimo į Venesuelą. Jis nenorįs to nei patvirtinti, nei atmesti, sakė jis interviu žinių portalui „Politico“.
R. Paulas, kuris praeityje jau ne kartą pasisakė prieš D. Trumpą, griežtai sukritikavo ir smūgius prieš spėjamų narkotikų kontrabandininkų laivelius.
„Kariaujame su neginkluotais žmonėmis?“ – klausė jis. Kodėl vyriausybė esą nepateikia įrodymų, kad šie laiveliai apskritai plaukia Jungtinių Valstijų link. Tai maži motoriniai laiveliai, kurie dažnai nuo JAV pakrantės būna nutolę per 2 tūkst. mylių. Jei laivuose tikrai būtų narkotikai, jie juos tikriausiai gabentų į kaimynines salas, kalbėjo senatorius.
