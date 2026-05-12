„Rheinmetall" patvirtino, kad gamina dronus kamikadzes

„Dabar pradedame serijinę šios sistemos gamybą savo gamykloje Noise“, – per internetu surengtą susitikimą sakė A. Pappergeris, turėdamas omenyje dronus, galinčius išbūti ore iki 70 minučių prieš smogiant į taikinį ir susprogstant.
„Rheinmetall“ atstovas spaudai teigė, kad šis modelis jau gaminamas Braunšveigo gamykloje ir kad bendrovė rengiasi plėsti gamybą į gamyklą Noise. Šioje gamykloje anksčiau buvo gaminamos automobilių dalys, tačiau „Rheinmetall“ atsisako savo sunkumų patiriančio automobilių aprūpinimo verslo.
Ateityje gamykla Noise bus naudojama gynybos įrangai, pavyzdžiui, FV-014 modelio dronams, gaminti. Vokietijos kariuomenė, Bundesveras, neseniai pateikė 300 mln. eurų vertės užsakymą, susitarimas leidžia priimti tolesnius užsakymus. Pirmieji pristatymai numatyti kitais metais.
Pasak „Rheinmetall“, dronų skrydžio nuotolis siekia iki 100 kilometrų, o jų kovinė galvutė, įskaitant detonatorių, sveria apie keturis kilogramus.
Vienkartinio naudojimo orlaivis vadinamas „klaidžiojančia amunicija“, nes gali kyboti ore iki 70 minučių, laukdamas taikinio, ir tada į jį sudužti. Dronai užtaisyti sprogmenimis, tačiau gali būti naudojami ir žvalgybos tikslais.
„Rheinmetall“ sukūrė droną per kelis mėnesius, sakė A. Pappergeris. Tai visiškai Europos Sąjungos gamybos įrenginys: dronai gaminam Vokietijoje, o kovinės galvutės – Italijoje.
Varžovės „Stark“ ir „Helsing“ taip pat gavo užsakymų iš Bundesvero gaiminti panašus dronus, „Rheinmetall“ siekia jas pasivyti.
Gynybos įmonės administracinė būstinė yra Diuseldorfe, o didžiausia gamykla – Unterliuse, Žemutinėje Saksonijoje, ten ginklų gamintojai dirba maždaug 4000 žmonių.
Naujausi komentarai