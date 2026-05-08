Rubio: prezidentas dar neapsisprendė dėl atsako kai kuriems sąjungininkams

„Jei viena pagrindinių priežasčių, kodėl JAV priklauso NATO, yra galimybė Europoje turėti dislokuotas pajėgas, kurias galėtume pasitelkti kitiems nenumatytiems atvejams, o dabar, bent jau kalbant apie kai kurias NATO nares, tai nebegalioja – tai yra problema ir ją reikia išnagrinėti“, – žurnalistams vizito Romoje metu sakė M. Rubio.
Jis pridūrė, kad D. Trumpas „šių sprendimų dar nepriėmė“.
Po pranešimų, kad Teheranas įsteigė instituciją, skirtą tranzitui per gyvybiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį tvirtinti, M. Rubio pasmerkė Irano pastangas kontroliuoti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią.
„Iranas dabar teigia, kad jam priklauso, kad jis turi teisę kontroliuoti tarptautinį vandens kelią (...). Tai nepriimtinas dalykas, kurį jie bando normalizuoti“, – vizito Romoje metu žurnalistams sakė M. Rubio.
Laivybos žurnalas „Lloyd's List“ anksčiau penktadienį pranešė, kad Iranas įsteigė instituciją tranzitui Hormuzo sąsiauriu tvirtinti ir mokesčiams iš laivų rinkti.
Pranešimai pasirodė Vašingtonui siekiant susitarimo dėl šio strateginio vandens kelio, kurį Teheranas uždarė, atvėrimo.
„Persijos įlankos sąsiaurio administracija jau įvedė naują tvarką, pagal kurią laivai, prieš išplaukdami, privalo gauti leidimą tranzitui ir sumokėti rinkliavas“, – teigė naujienas bei informaciją apie laivybą ir jūrų prekybą skelbiantis žurnalas.
Remdamasis institucijos atsiųsta forma, leidinys pridūrė, kad „laivai privalo pateikti išsamius duomenis apie savininkus, draudimą, įgulą ir numatomą tranzito maršrutą“.
