2025-09-25 06:33
BNS inf.

Rugsėjo 25-oji, ketvirtadienis, 39 savaitė.

Rugsėjo 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje / SIPA nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.07 val., leidžiasi 19.14 val. Dienos ilgumas 12.07 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 11.39 val., leidžiasi 19.41 val.

Vardadieniai:

Aurelija, Kleopas, Ramvydė, Vaigintas, Vladislovas

Datos:

Ugdymosi šeimoje diena

Tarptautinė vaistininkų diena

Rugsėjo 25-oji Lietuvos istorijoje:

1765 — gimė lietuvių kompozitorius, politikos veikėjas Mykolas Kleopas Oginskis. Mirė 1833 m.

1871 — gimė Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas Kristupas Urėdaitis.

1990 — priimtas Politinių partijų įstatymas.

1992 — už nuopelnus Vilniaus miestui bei už knygą „Dingęs Vilnius“ pirmoji miesto savivaldybės įsteigta „Vilniaus garso“ premija buvo įteikta Vladui Drėmai.

2014 — artėjančio euro įvedimo proga Lietuvoje pirmą kartą lankėsi Europos centrinio banko vadovas Mario Draghi (Marijus Dragis).

2024 — Valstybės saugumo departamentas vieną didžiausių spaustuvių Lietuvoje „Garsų pasaulis“ pripažino nepatikima. Po šio sprendimo su įmone nutraukta sutartis dėl pasų gamybos.

Rugsėjo 25-oji pasaulio istorijoje:

1493 — Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) leidosi į antrąją kelionę aplink pasaulį, ieškodamas naujų žemių.

1555 — Vokietijoje liuteronams suteiktos vienodos teisės su katalikais.

1690 — Bostone išleistas pirmasis amerikiečių laikraštis.

1849 — mirė garsus austrų kompozitorius Johann Strauss (Johanas Štrausas).

1866 — gimė biologas, vienas genetikos mokslo pradininkų Thomas Hunt Morgan (Tomas Hantas Morganas). 1911 m. sukūrė chromosominę paveldimumo teoriją ir 1933 m. gavo Nobelio premiją. Mirė 1945 m.

1897 — gimė amerikiečių literatūros XX a. klasikas, Nobelio premijos už literatūrą laimėtojas William Faulkner (Viljamas Folkneris).

1899 — gimė čekų rašytojas ir dailininkas Ondrej Sekora (Ondžejus Sekora), sukūręs knygų apie vabalėlius seriją „Skruzdėliukas Ferda”, „Skruzdėliukai nepasiduoda”.

1906 — gimė Rusijos kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. Mirė 1975 m.

1926 — amerikietis verslininkas Henry Ford (Henris Fordas) įvedė penkių darbo dienų savaitę ir aštuonių darbo valandų dieną „Ford Motor Company“ gamykloje.

1932 — Ispanijos Katalonijos regionui suteikta autonomija.

1943 — Antrojo pasaulinio karo metais sovietų armija išvadavo Smolenską – paskutinį Vokietijos gynybinį bastioną Rusijoje.

1956 — pradėta naudotis pirmuoju transatlantiniu telefono kabeliu, kuris sujungė Škotiją ir Kanadą.

1970 — sulaukęs 72-jų metų, mirė rašytojas Erich Maria Remarque (Erichas Marija Remarkas), žinomas kaip romano „Vakarų fronte nieko naujo“ autorius. Gimė 1898 m.

1972 — po nepavykusio referendumo dėl stojimo į Europos ekonominę bendriją (EEB), atsistatydino Norvegijos vyriausybė.

1981 — prisiekė pirmoji JAV istorijoje Aukščiausiojo Teismo teisėja moteris — Sandra Day O&#39;Connor (Sandra Dei Okonor).

1990 — pirmasis po 40 metų pertraukos Vatikano ambasadorius monsinjoras Giovanni Coppa (Džovanis Kopa) pradėjo eiti savo pareigas Prahoje.

1992 — Maskva ir Vašingtonas įsipareigojo lesti laisvai keliauti žurnalistams ir verslininkams.

1997 — britų sukonstruotas automobilis „Thrust SuperSonic“ pasiekė naują greičio ant žemės rekordą — 1142 km per valandą.

2003 — mirė palestiniečių kilmės amerikietis, literatūros teoretikas bei įtakingas kritikas Edward Said (Edvardas Saidas). Gimė 1935 m.

2011 — mirė Nobelio taikos premijos laureatė ir aplinkosaugininkė iš Kenijos Wangari Maathai (Vangari Maatai). Gimė 1940 m.

2011 — Barselona surengė paskutinę koridą prieš regioninio draudimo įsigaliojimą.

2022 — Italijoje vykusius visuotinius rinkimus laimėjo kraštutinių dešiniųjų stovykla. Giorgia Meloni (Džordža Meloni), neofašistinių šaknų turinčios partijos „Italijos broliai“ (it. Fratelli d&#39;Italia) vadovė, tapo pirmąja moterimi šalies ministrės pirmininkės poste.

Rugsėjo 25-oji šou pasaulyje:

1944 — gimė amerikiečių aktorius, „Esminio instinkto“ žvaigždė Michael Douglas (Maiklas Daglasas).

1951 — gimė kultinis ispanų režisierius Pedro Almodovaro (Pedras Almodovaras).

1952 — gimė amerikiečių aktorius Christopher Reeve (Kristoferis Ryvas).

1961 — gimė TV serialų „Dinastija“ ir „Melrauzas“ žvaigždė, amerikiečių aktorė Heather Locklear (Heter Lokler).

1968 — gimė amerikiečių reperis ir aktorius („Nepriklausomybė diena“) Will Smith (Vilis Smitas).

1969 — gimė britų kino aktorė Catherine Zeta-Jones (Ketrin Zeta-Džouns).

1975 — grupės „Pink Floyd“ albumas „Wish You Were Here“ Jungtinėse Valstijose pasiekė pirmąją topų vietą po to, kai jo iš viso parduota 13 mln. kopijų.

1980 — mirė britų grupės „Les Zeppelin“ būgnininkas, 32 metų John Bonham (Džonas Bonemas).

1986 — gimė alternatyvaus roko grupės „Placebo“ būgnininkas Steve Forrest (Styvas Forestas).

