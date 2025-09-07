Rugsėjo 7-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.34 val., leidžiasi 20 val. Dienos ilgumas 13.26 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 5.47 val., leidžiasi 19.51 val.
Vardadieniai:
Bartas, Bartė, Falmira, Klodas, Klodoaldas, Palmira, , Palmyra, Pulcherija, Regina
Datos:
Panevėžio miesto diena
Buriuotojų diena
Rugsėjo 7-oji Lietuvos istorijoje:
1871 — gimė visuomenės veikėjas, knygnešys bei spaudos darbuotojas Vincas Bielskus. Mirė 1958 m.
1952 — gimė literatūros tyrinėtoja Jūratė Sprindytė.
2021 — ekspremjeras Saulius Skvernelis su bendraminčiais paliko opozicinę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją ir sukūrė savo politinę grupę Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“.
2022 — Kaune atidarytas Vandens sporto centras su olimpiniu baseinu.
2024 – Vilniuje sulaukęs 82-ejų metų mirė teisininkas, buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Juozas Žilys.
Rugsėjo 7-oji pasaulio istorijoje:
1533 — gimė Anglijos karalienė Elžbieta I (1558—1603).
1812 — rusai, pralaimėję Napoleono armijai Borodino mūšį, paliko Maskvą. Tai buvo kruviniausias Napoleono eros mūšis.
1822 — Brazilija paskelbė nepriklausomybę.
1829 — gimė chemikas Friedrich August Kekule (Frydrichas Augustas Kekulė). Jis laikomas organinės chemijos tėvu, o 1865m. atrasta benzono struktūra atvėrė naują erą chemijos istorijoje. Mirė 1896 m.
1848 — Austrijoje panaikinta baudžiava.
1940 — II pasaulinio karo metais vokiečių karo aviacija pradėjo bombarduoti Londoną.
1945 — JAV prezidentas Harry Truman (Haris Trumenas) karo laivo „Missouri“ denyje priėmė Japonijos kapituliacijos dokumentus.
1949 — mirė žymus meksikiečių dailininkas, sienų tapybos kūrėjas Jose Clemente Orozco (Chosė Klementė Oroskas). Gimė 1883 m.
1993 — šešios buvusios SSRS respublikos — Rusija, Baltarusija, Kazachstanas, Armėnija, Uzbekistanas ir Tadžikistanas — įsipareigojo likti Rusijos rublio zonoje.
1998 — Kalifornijoje įkurta „Google Inc.“ kompanija.
2021 —Salvadoras tapo pirmąja šalimi pasaulyje, paskelbusia bitkoino kriptovaliutą oficialia valstybės valiuta.
Rugsėjo 7-oji šou pasaulyje:
1975 — 22 metų Steve Anderson (Styvas Andersonas) pasiekė naują rekordą — jis grojo gitara 114 valandų ir 7 minutes, pagerindamas buvusį rekordą keturiomis valandomis.
1978 — sulaukęs 32 metų amžiaus Londone mirė britų roko grupės „The Who“ būgnininkas Keith Moon (Keitas Munas).
1987 — grupė „Pink Floyd“ pradėjo savo turą „A Momentary Lapse Of Reason“, nepaisydami savo buvusio nario Roger Waters (Rodžerio Voterso) grasinimų paduoti į teismą.
1996 — Las Vegase keturis kartus šauta į repo žvaigždę Tupacą Shakurą (Tupaką Šakurą). Nuo patirtų sužalojimų jis po šešių dienų mirė.
2010 — už dainininko John Lennon (Džono Lenono) nužudymą nuteistas Mark David Chapman (Markas Deividas Čapmenas) šeštą kartą kreipėsi į JAV valdžią su malonės prašymu paleisti jį į laisvę anksčiau laiko. 55-erių M.D.Chapman 1980 m. buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos.
2019 — Toddo Phillipso (Todo Filipso) drama „Džokeris“ (angl. „Joker“) Venecijos kino festivalyje laimėjo pagrindinį apdovanojimą – „Auksinį liūtą“.
2020 — dainininkė Lily Allen (Lili Alen) Las Vegase susituokė su aktoriumu Davidu Harbouru (Deividu Harboru).
