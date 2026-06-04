Rumunijos prezidentas ministru pirmininku skiria Europos Parlamento narį Eugeną Tomacą

Šis sprendimas priimtas praėjus mėnesiui po to, kai parlamentui surengus balsavimą dėl nepasitikėjimo buvo nušalintas ankstesnis vyriausybės vadovas.
„Kadangi partijos negali tarpusavyje susitarti, vienintelis galimas sprendimas yra ministras pirmininkas, kuris būtų nepriklausomas nuo partijų parlamente ir kuris galėtų sėkmingai vesti Rumuniją (...) ta kryptimi, kurios nori Rumunijos žmonės, tai reiškia provakarietišką poziciją, tai reiškia finansinio stabilumo išlaikymą“, – pareiškė N. Danas.
E. Tomacas pareiškė, kad pasiūlys „techninę, o ne politinę vyriausybę“.
Ankstesnis Rumunijos proeuropietiškas premjeras Ilie Bolojanas (Ilijė Bolodžanas) prieš mėnesį pralaimėjo balsavimą dėl nepasitikėjimo, kurį inicijavo socialdemokratai ir kraštutiniai dešinieji, ir turėjo trauktis.
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