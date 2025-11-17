Rusija giriasi, kad jos kariai yra Afrikoje, bet nesako kuriose šalyse

Susidūrusi su Vakarų izoliacija po plataus masto invazijos Ukrainoje, Maskva bando užmegzti naujas partnerystes Afrikoje, kur pastaraisiais metais didina savo politinį, ekonominį ir karinį pėdsaką.
„Rusijos ginkluotųjų pajėgų padalinio karininkai ir kareiviai jau veikia šešiose Afrikos šalyse“, – sekmadienį transliuotame reportaže sakė valstybinės televizijos korespondentas.
Išskyrus Malį, reportaže nebuvo patikslinta, kuriose šalyse yra rusų karių.
Pranešama, kad Rusijos kariai arba kariniai instruktoriai papildomai dislokuoti Burkina Fase, Nigeryje, Pusiaujo Gvinėjoje, Centrinės Afrikos Respublikoje ir Libijoje.
Rusijos gynybos ministerijos padalinys „Afrikos korpusas“ perėmė samdinių grupuotės „Wagner“ funkcijas visame žemyne, naujienų agentūrai AFP birželį sakė diplomatiniai šaltiniai Sahelio regione.
„Wagner“ buvo išformuota ir pertvarkyta po to, kai 2023 metų rugpjūtį per paslaptingą lėktuvo katastrofą žuvo jos lyderis Jevgenijus Prigožinas po trumpalaikio maišto prieš Maskvą.
„Wagner“ kariai kovojo Ukrainoje ir buvo dislokuoti visoje Afrikoje.
Valstybinės televizijos reportaže „Afrikos korpusas“ įvardijamas kaip esantis Rusijos gynybos ministerijos padaliniu.
Reportaže teigiama, kad dauguma dislokuotų karių yra „specialiosios karinės operacijos veteranai“, pavartojant Kremliaus terminą karui Ukrainoje.
Viename iš kadrų reportaže matėsi vėliava su ženklais, primenančiais „Wagner“ firminį kaukolės logotipą, reporterio teigimu, Rusijos bazėje Malyje.
Vaizdo įraše taip pat matyti, kaip du rusų bombonešiai pradeda ataką, ir rodoma sunkioji rusų technika, įskaitant sraigtasparnius ir šarvuočius.
Maskva teigia, kad jos pajėgos padeda kelių Afrikos šalių vyriausybėms atremti džihadistų sukilimus.
