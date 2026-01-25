 Ukrainos oro gynyba neutralizavo 87 iš 102 rusų dronų

2026-01-25 12:35
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 87 iš 102 rusų paleistų dronų, tinkle „Telegram“ pranešė ginkluotosios oro pajėgos. Informacija apie dvi raketas tikslinama. 

Ukrainos oro gynyba / Scanpix nuotr.

Pajėgų duomenimis, rusai nuo šeštadienio 18.30 val. į Ukrainą paleido dvi balistines raketas „Iskander-M-/S-300“.

Okupantai tai pat paleido 102 dronus, įskaitant „Shahed“ (apie 70), „Gerbera“ bei kitų tipų imitacinius bepiločius.

Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.

Preliminariais duomenimis, 87 priešo dronai numušti/neutralizuoti šiauriniuose, pietiniuose, centriniuose ir rytiniuose šalies regionuose.

Registruota 15 dronų smūgių 10 vietų, dronų nuolaužos – vienoje vietoje. Informacija dėl raketų tikslinama. 

