Rusija iškvietė Lenkijos ambasadorių pareikšti protesto dėl rusų archeologo sulaikymo

Rusijos Ermitažo muziejaus archeologą Aleksandrą Butiaginą gruodžio mėnesį sulaikė Lenkijos specialiosios tarnybos, Kyjivui apkaltinus jį neteisėtais kasinėjimais okupuotame Kryme.
Ketvirtadienį vyks teismo posėdis dėl jo ekstradicijos, o pripažinus kaltu Ukrainoje jam grėstų iki 10 metų laisvės atėmimo.
„Sausio 12 dieną į Rusijos užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos ambasadorius Rusijos Federacijoje Krzysztofas Krajewskis (Kšyštofas Krajevskis)“, – nurodė Rusijos URM.
„Krajewskiui buvo nurodyta, kad Kyjivo režimo kaltinimai yra absurdiški ir susiję su Butiagino moksliniu darbu Mirmekijo archeologinėje ekspedicijoje Kryme – neatsiejamoje Rusijos dalyje“, – teigiama ministerijos pranešime.
A. Butiaginas nuo 1999 metų vadovavo archeologiniams darbams Mirmekijuje – senovės Graikijos miesto griuvėsiuose rytinėje Krymo pakrantėje.
Rusija 2014 metais karine jėga atėmė Krymą iš Ukrainos ir nuo to laiko valdo jį kaip savo teritoriją.
Klasikinės filologijos mokslininko, dirbusio pusiasalyje dar prieš 2014 metų aneksiją, sulaikymas sulaukė tiek Kremliaus, tiek Rusijos liberalios opozicijos dalies kritikos.
Lenkija yra artima kaimyninės Ukrainos sąjungininkė ir tapo pagrindiniu humanitarinės bei karinės pagalbos karo niokojamai šaliai teikimo centru.
