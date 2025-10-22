Rusija pradėjo branduolines pratybas sausumoje, jūroje ir ore

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pabrėžė, jog tai planinės karinės pratybos, vaizdo ryšiu įsakęs jas pradėti.
Kremliaus teigimu, pratybos vyksta sausumoje, jūroje ir ore.
Kremliaus interneto svetainėje sakoma, kad iš Plesecko kosmodromo Rusijoje šiaurėje buvo paleistos tarpžemyninės balistinės raketos „Jars“.
Branduolinis povandeninis laivas „Brianskas“ taip pat paleido raketą Barenco jūroje. Be to, strateginiai bombonešiai Tu-95 paleido kruizines raketas.
Maskva nepateikė informacijos apie dislokuotų ginklų sistemų skaičių.
Branduolinė galybė Rusija įsiveržė į Ukrainą daugiau nei prieš trejus su puse metų ir nuo to laiko kariauja kaimyninėje šalyje. Per tą laiką V. Putinas ne kartą pabrėžė Rusijos branduolinių ginklų potencialą, siekdamas atgrasyti Vakarus nuo didesnės paramos Kyjivui.
Prieš kiek daugiau nei savaitę NATO pradėjo pratybas „Steadfast Noon“, skirtas Aljanso teritorijos gynimui branduoliniais ginklais. Mokymuose dalyvauja apie 2000 karių ir maždaug 70 orlaivių. Dviejų savaičių trukmės pratybos daugiausia vyksta virš Šiaurės jūros.
