Rusija pratęs benzino eksporto draudimą

Šiuo draudimu, kuris galioja nuo kovo mėnesio, nors kurį laiką buvo sustabdytas, siekiama užtikrinti, kad šalis turėtų pakankamai degalų vidaus paklausai patenkinti tuo metu, kai dėl Ukrainos smūgių mažėja gamyba.
Kyjivas jau ne vieną mėnesį taikosi į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, teigdamas, kad šios atakos yra sąžiningas atsakas į Maskvos vykdomą Ukrainos bombardavimą ir bandymas sumažinti Kremliaus pajamas iš energijos, iš kurių finansuojama Rusijos kariuomenė.
„Artimiausiu metu pratęsime benzino eksporto draudimą iki metų pabaigos“, – pareiškė vicepremjeras Aleksandras Novakas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.
Anot jo, vyriausybė taip pat įves draudimą eksportuoti dyzeliną mažmenininkams ir prekiautojams.
Per Ukrainos vasarą suduotus smūgius nukentėjo kelių svarbių naftos perdirbimo gamyklų perdirbimo pajėgumai. Tai pakurstė kuro kainų kilimą, o kai kuriuose regionuose atsidaro degalų deficitas.
Aneksuotas Krymo pusiasalis dėl „Rusijos naftos perdirbimo gamyklų gamybos apimčių sumažėjimo“ susiduria su degalų trūkumu, ketvirtadienį pranešė Maskvos remiama vietos administracija.
Trečiadienį Kyjivas smogė didelei Rusijos naftos perdirbimo gamyklai centrinėje Baškortostano srityje, kurioje kilo didelis gaisras.