Rusija prieš Pergalės dieną Ukrainos pasienio rajonuose mėto propagandines skrajutes

Pasak centro, Rusijos pajėgos platina „propagandines“ skrajutes, primenančias Ukrainos nacionalinės valiutos – grivinos – banknotus.
„Skrajutėse yra įtartini QR kodai ir įrašai, kuriais siekiama diskredituoti Ukrainos karinę ir politinę vadovybę bei spekuliuoti Antrojo pasaulinio karo tema, raginant bendrai švęsti Pergalės dieną“, – pažymėjo centras.
Centras paragino pasienio rajonų gyventojus nenaudoti QR kodų ir neliesti „propagandinių medžiagų“, o apie rastas skrajutes pranešti policijai arba Ukrainos saugumo tarnybai (SBU).
Centras nenurodė, kokiose vietovėse buvo mėtomos skrajutės, tačiau žiniasklaidos priemonė „Suspilne Donbas“ ketvirtadienį skelbė, kad skrajutes matė Ukrainos Donecko srities fronto linijoje esančių Kramatorsko ir Sloviansko miestų gyventojai.
Rusija kiekvienais metais gegužės 9-ąją rengia didelio masto karinius paradus Maskvoje ir kituose Rusijos bei okupuotos Ukrainos dalies miestuose, siekdama paminėti Antrojo pasaulinio karo pabaigą Europoje.
Iškilmėse pabrėžiamas Sovietų Sąjungos vaidmuo pergalėje, o Kremlius šį renginį naudoja savo karinei galiai pademonstruoti ir oficialios propagandos naratyvams apie karą Ukrainoje sustiprinti.
Tačiau šiemet Kremliui bus ypač sudėtinga pademonstruoti karinę galią – Rusijos gynybos ministerija balandžio 28 dieną pranešė, kad „dėl dabartinės operatyvinės situacijos“ Maskvos parade nebus tradicinės karinių transporto priemonių kolonos.
