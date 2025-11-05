Rusija svarsto galimybę atnaujinti branduolinius bandymus

Pasak naujienų agentūros „Reuters“, reaguodamas į JAV prezidento pareiškimą praėjusią savaitę, Rusijos prezidentas trečiadienį įsakė savo aukščiausiems pareigūnams parengti siūlymus dėl galimų branduolinių ginklų bandymų.
V. Putinas aiškina, kad Rusija visada griežtai laikėsi savo įsipareigojimų pagal Visuotinę branduolinių bandymų uždraudimo sutartį, bet jeigu JAV ar bet kuri branduolinė valstybė tokį ginklą išbandytų, Rusija padarytų tą patį.
Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas V. Putinui sakė, esą pastaruoju metu JAV išsakyti komentarai ir atlikti veiksmai reiškia, kad „reikėtų nedelsiant pasirengti visapusiškiems branduoliniams bandymams“.
A. Belousovo teigimu, tokie bandymai per trumpą laiką galėtų būti surengti Rusijos Arkties bandymų poligone „Novaja Zemlia“.
„Užsienio reikalų ministerijai, Gynybos ministerijai... specialiosioms tarnyboms ir atitinkamoms civilinėms institucijoms nurodžiau daryti viską, kas įmanoma, kad jos surinktų papildomą informaciją šiuo klausimu, ją išanalizuotų Saugumo Taryboje ir pateiktų sutartus pasiūlymus dėl galimo pasirengimo branduolinių ginklų bandymams pradžios“, – sakė V. Putinas, kurį cituoja „Reuters“.
„Reuters“ primena, kad JAV paskutinį kartą tokius bandymus atliko 1992 m., Kinija ir Prancūzija – 1996 m., o Sovietų Sąjunga – 1990 m. Sovietinį branduolinį arsenalą paveldėjusi Rusija po Sovietų Sąjungos griūties to niekada nėra dariusi.
Kaip praėjusią savaitę rašė ELTA, JAV prezidentas D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad JAV atliks branduolinius bandymus, jei tai darys kitos šalys, tačiau aiškiai nepasakė, kokio tipo bandymus jis turi omenyje.
„Atliksime tam tikrus bandymus, jei tai daro kitos šalys. Jei jos tai darys, ir mes tai darysime“, – žurnalistams lėktuve „Air Force One“ teigė D. Trumpas.
JAV vadovas ketvirtadienį buvo pranešęs, kad įsakė Pentagonui pradėti branduolinių ginklų bandymus tokiu pat lygiu kaip Kinija ir Rusija. Šie D. Trumpo teiginiai buvo išsakyti po to, kai Rusijos prezidentas V. Putinas praėjusį trečiadienį pareiškė, kad Maskva sėkmingai išbandė branduolinius ginklus galintį nešti povandeninį droną, nepaisydama Vašingtono perspėjimų.
