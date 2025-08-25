Rusijoje sulaikytas pareigūnas, įtariamas gynybos lėšų pasisavinimu

Tai naujausias atvejis Maskvai kovojant su korupcija, susijęs su ketvirtus metus trunkančiame puolime prieš Ukrainą.
Nuo tada, kai Ukraina pernai rugpjūtį netikėtai įsiveržė į Rusijos Kursko sritį ir užėmė nemažą dalį jos teritorijos, Kremlius ėmėsi griežtų priemonių prieš šio regiono pareigūnus, įtariamus lėšų, kurios turėjo būti skirtos gynybai stiprinti, grobstymu.
„Sulaikytas laikinasis Kursko srities gubernatoriaus pavaduotojas Vladimiras Bazarovas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė jo viršininkas Aleksandras Chinšteinas, pridurdamas, kad „ankstesni pasiekimai negali ir nebus leidimas pažeidinėti įstatymus“.
V. Bazarovas anksčiau ėjo kaimyninės Belgorodo srities, kur Ukraina taip pat kelis kartus bandė įsiveržti, tačiau niekada nesugebėjo įsitvirtinti, gubernatoriaus pavaduotojo pareigas.
Šis tyrimas yra susijęs su V. Bazarovo vaidmeniu ten, sakė A. Chinšteinas ir pridūrė: „Preliminariai byla susijusi su gynybinių įtvirtinimų statyba.“
Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasis neįvardytu šaltiniu, pranešė, kad V. Bazarovas tiriamas dėl milijardo rublių (10 mln. eurų) pasisavinimo.
Ukrainos kariuomenė pernai rugpjūtį per netikėtą operaciją Kursko srityje ir užėmė dešimtis kaimų ir mažų miestelių. Tai buvo pirmasis įsiveržimas į Rusijos teritoriją nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Rusija anksčiau šiais metais, padedama tūkstančių savo sąjungininkės Šiaurės Korėjos karių, sugebėjo išstumti Ukrainos pajėgas.
Tuometinis Kursko gubernatorius Aleksejus Smirnovas vėliau buvo sulaikytas ir šiuo metu laukia teismo už kariuomenės lėšų švaistymą.
Kitas buvęs gubernatorius Romanas Starovoitas, vadovavęs Kursko sričiai penkerius metus, bet šias pareigas paliko likus keliems mėnesiams iki Ukrainos proveržio, nusižudė.
Žinia, kad vyras atėmė sau gyvybę, pasirodė praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atleido jį iš transporto ministro pareigų.
Rusijos valstybinė žiniasklaida taip pat spėja, kad jo atleidimas buvo susijęs su korupcija Kursko regione ir galimu baudžiamuoju procesu dėl lėšų, skirtų pasienio regiono įtvirtinimams, pasisavinimo.
