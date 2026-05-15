Rusijos ekonomika patyrė pirmąjį per trejus metus metinį nuosmukį

Rusijos statistikos tarnybos „Rosstat“ duomenimis, praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrojo vidaus produkto (BVP) metinis prieaugis siekė 1,4 procento.
Kremlius skiria ypač daug lėšų savo puolimui Ukrainoje ir šios išlaidos iš pradžių skatino ekonomikos augimą, tačiau taip pat padidino infliaciją ir sukėlė darbo jėgos trūkumą su kariuomene nesusijusiuose ekonomikos sektoriuose.
Anksčiau šią savaitę Rusija ekonomikos augimo 2026 metais prognozę sumažino nuo 1,3 iki vos 0,4 procento.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas anksčiau penktadienį pareiškė, kad po dviejų mėnesių smukimo ekonomika kovo mėnesį vėl pradėjo augti.
„Labai svarbu, kad atsirandanti teigiama tendencija būtų įtvirtinta ir išplėsta į vis daugiau pramonės šakų ir sektorių“, – pabrėžė jis už ekonomiką atsakingiems pareigūnams.
Rusijos centrinis bankas ketvirtadienį pareiškė, kad ekonomikos nuosmukis pirmąjį ketvirtį gali būti vienkartinis reiškinys, nes gausus snygis sausio ir vasario mėnesiais sutrikdė statybų darbus bei prislopino vartotojų aktyvumą.
Dėl karo Artimuosiuose Rytuose pakilusios naftos kainos Rusijos ekonomikai suteikė šiokį tokį trumpalaikį atokvėpį, tačiau struktūrinės problemos, tokios kaip nuolatinė infliacija, darbo jėgos trūkumas ir išpūstos karinės išlaidos, lieka neišspręstos.
Ukrainos atakos prieš naftos infrastruktūrą pastaraisiais mėnesiais taip pat neigiamai paveikė Rusijos naftos eksportą.
Centrinis bankas toliau taiko dideles skolinimosi kainas, siekdamas pažaboti infliaciją.
Tačiau tai smogia verslui visose srityse: didelės korporacijos atleidžia darbuotojus ir prašo valstybės pagalbos, o mažesnės įmonės yra priverstos nutraukti veiklą.
Karas taip pat gerokai patuštino Rusijos valstybės iždą.
Maskva kasmet fiksuoja biudžeto deficitą nuo tada, kai 2022 metais įsakė įvesti karines pajėgas į Ukrainą.
Rusijos biudžeto deficitas per pirmus tris 2026 metų mėnesius jau viršijo visų metų prognozę ir išaugo iki 60 mlrd. JAV dolerių (51,6 mlrd. eurų) lygios sumos, arba 1,9 proc. bendrojo vidaus produkto.
