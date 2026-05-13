Iš Rusijos pabėgo sukčiavimu įtariamas buvęs viceministras

Baudžiamoji byla susijusi su „Rusijos ekologijos operatoriaus“ (REO) lėšų pasisavinimu. Tyrėjai dėl šios schemos pateikė kaltinimus dviem buvusiems vyresniesiems organizacijos vadovams Jekaterinai Stepkinai ir Maksimui Ščerbakovui.
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad D. Bucajevas balandžio 23 d. atsistatydino ir vėliau išvyko iš Rusijos. Šaltiniai, kurie buvo cituojami Rusijos nepriklausomame politiniame naujienlaiškyje „Faridaily“, sakė, kad jis keliavo per Minską į Tbilisį ir iki balandžio 30-osios pasiekė Jungtines Valstijas. Rusijos nepriklausomas leidinys „Mediazona“ antradienį pranešė, kad Rusijos vidaus reikalų ministerija įtraukė D. Bucajevą į ieškomų asmenų sąrašą.
Pasak „Faridaily“, D. Bucajevas tikriausiai yra pirmasis aukšto rango pareigūnas, pabėgęs iš Rusijos dėl baudžiamojo persekiojimo grėsmės nuo tada, kai prasidėjo represijų prieš elitą banga. Susidorojimas su aukšto rango pareigūnais tęsiasi nuo 2024 m., o ryškiausias pavyzdys yra buvusio Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu artimo rato žmonių persekiojimas.
