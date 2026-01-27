Rusijos šešėlinis laivynas sulaukė Europos šalių įspėjimo

Po šio pranešimo, tanklaiviai, kurie kelia grėsmę saugumui jūrose, atsiduria didesniame pavojuje, rašo „Bloomberg“.
„Bloomberg“ cituoja bendrą pareiškimą, kurį pasirašė grupė šalių, išsidriekusių aplink pagrindinius vandens kelius. Be Lietuvos ir kitų Baltijos šalių šiai grupei taip pat priklauso Lenkija, Belgija, Danija, Suomija, Švedija, Islandija, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė.
Pasak pasirašiusiųjų, laivai gali plaukti tik su vienos valstybės vėliava ir, be kitų reikalavimų, privalo turėti galiojančius saugos ir draudimo dokumentus.
Tanklaiviai, kurie neatitinka šių reikalavimų, bus laikomi „nepriklausančiais jokiai valstybei“.
Pažymima, kad vadinamąjį šešėlinį laivyną sudaro apie 1,5 tūkst. tanklaivių, kurie visame pasaulyje transportuoja Rusijos, Irano ir Venesuelos naftą.
Šie laivai paprastai yra senesni už standartinius laivus ir dažnai naudoja ne savo vėliavas, kad atrodytų teisėti, taip nepaisydami tarptautinių taisyklių.
Priskirdamos tokius tanklaivius „jokiai valstybei nepriklausančių laivų“ kategorijai, Europos šalys gali išplėsti savo galimybes užkardyti jų veiklą.
Šis Europos šalių pareiškimas iš dalies įformina veiksmus, kurių pastarosiomis savaitėmis ėmėsi kelios Europos valstybės, didindamos spaudimą Rusijos naftos eksportui itin svarbiems tanklaiviams.
Ši 14 šalių grupė taip pat apkaltino Rusiją palydovinio padėties nustatymo ir navigacijos sistemų trikdymu, keliančiu grėsmę tarptautinei laivybai.
Kaip anksčiau rašė ELTA, sausio 22 d. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paskelbė, kad Prancūzijos karinis jūrų laivynas perėmė iš Rusijos plaukusį naftos tanklaivį, kuriam buvo taikomos tarptautinės sankcijos.
Sausio pradžioje Prancūzijos kaimynės Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė keletas pranešimų apie šalies pajėgų operacijas prieš tanklaivius, kurie, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui ir neteisėtai plaukioja su kitų šalių vėliavomis arba suklastotais identifikavimo numeriais.
Jungtinės Amerikos Valstijos per kelias pastarąsias savaites skelbė konfiskavusios penkis šio šešėlinio laivyno tanklaivius.
Apie įsilaipinimui į šešėlinio laivyno tanklaivius ir jų konfiskavimui rengiamus elitinius britų kariuomenės dalinius sausį rašė ir Jungtinės Karalystės spauda.
