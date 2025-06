Rusijos teismas nusprendė nacionalizuoti vieną svarbiausių šalies oro uostų

Nuo 2022-ųjų, kai Kremlius nurodė pradėti plataus masto karą Ukrainoje, Rusijos teismai perėmė dešimtis privačių įmonių – tai dalis to, ką kritikai vadina Kremliaus pastangomis sustiprinti ekonomikos kontrolę.

Prokurorai, siekdami pateisinti privataus turto perdavimą valstybei, naudojo įvairius teisinius argumentus, teigdami, kad įmonės yra susijusios su korupcija arba buvo neteisėtai privatizuotos po Sovietų Sąjungos žlugimo praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje.

Maskvos srities arbitražas sutiko su prokurorų tvirtinimais, kad Domodedovo oro uosto, ketvirto pagal užimtumą Rusijos oro uosto, savininkai – užsieniečiai, neturintys teisės jo valdyti.

Nuo 2022-ųjų Rusijoje nacionalizuota turto už milijardus dolerių, įskaitant šioje šalyje turėto Vakarų kompanijų, tokių kaip Prancūzijos „Danone“ ar Vokietijos „Uniper“.

Be to, Rusija faktiškai perėmė šimtus užsienyje nuomojamų lėktuvų, kurie įstrigo šalyje po to, kai Vakarų valstybės uždarė savo oro erdvę Rusijai.