Rusiškų dujų importas ES – didžiausias nuo invazijos į Ukrainą pradžios

Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusį jų tiekimą dėl karo Artimuosiuose Rytuose.
Tačiau ES yra pažadėjusi iki 2027 metų pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje.
Nepriklausomos tyrimų grupės „Institute for Energy Economics and Financial Analysis“ (IEEFA) duomenimis, dujų tiekimas iš Rusijos į ES dujotiekiu iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SGD tanklaiviais.
Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius tris šių metų mėnesius ES importavo 6,9 mlrd. kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16 proc. daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022 metų. Ši tendencija tęsėsi ir balandžio mėnesį, kai importas, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 17 procentų, skelbia IEEFA.
Rusija tebėra antra pagal dydį SGD tiekėja į ES, tiekianti apie 14 proc. viso kiekio, teigė grupė. Tačiau ataskaitoje pabrėžiama, kad ES šalys vis labiau kreipiasi į Jungtines Valstijas. Amerikietiškų SGD importas nuo 2021 iki 2025 metų išaugs daugiau nei tris kartus. Vien per pirmąjį ketvirtį ES dujų importas iš JAV padidėjo 27 procentais.
„2026 metais JAV taps didžiausiu ES dujų tiekėju, o iki 2028 metų šaliai gali tekti 80 proc. SGD importo“, – teigė institutas ir pažymėjo, kad JAV dujos yra brangiausios Europos pirkėjams.
„Europos perėjimas nuo dujotiekiu tiekiamų dujų prie SGD turėjo užtikrinti tiekimo saugumą ir diversifikaciją“, – teigė IEEFA vyriausioji energetikos analitikė Europoje Ana Maria Jaller-Makarewicz. – Tačiau dėl karo Artimuosiuose Rytuose kilę sutrikimai ir per didelis priklausomumas nuo JAV SGD rodo, kad Europos planas žlugo abiem atžvilgiais.“