„Pasiekėme didelę pažangą, nors kai kuriuos klausimus dar reikia toliau tobulinti“, – socialiniuose tinkluose po derybų Floridoje su JAV komanda, vadovaujama prezidento pasiuntinio Steve'o Witkoffo (Stivo Vitkofo), teigė R. Umerovas.
Rustemas Umerovas: per derybas su JAV padaryta reikšmingos pažangos, bet darbas turi tęstis
2025-12-01 18:05
Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas pirmadienį pareiškė, kad per dvi dienas trukusias derybas su JAV pareigūnais dėl karo su Rusija pabaigos buvo padaryta reikšminga pažanga, tačiau pabrėžė, kad kai kuriems klausimams išspręsti dar reikia tolesnių pastangų.
Rustemas Umerovas / AFP nuotr.