Rutte: NATO labai rimtai žiūri į incidentus su dronais Danijoje

„Ką tik kalbėjausi su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen (Mete Frederiksen) apie dronų situaciją, į kurią žiūrime labai rimtai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Rutte.
„NATO sąjungininkės ir Danija kartu stengiasi užtikrinti mūsų ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą“, – pridūrė jis.
M. Frederiksen „X“ sakė, kad ji su M. Rutte aptarė „rimtą situaciją, susijusią su dronais virš Danijos oro uostų. Susitarėme, kad NATO bendradarbiaus su Danija, kad kartu spręstume, ką galime padaryti, kad užtikrintume saugumą ir apsaugą“.
