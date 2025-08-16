Šaltinis: Donaldas Trumpas remia Vladimiro Putino planą dėl Ukrainos teritorijų

Šiuo klausimu informuotas šaltinis sakė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „faktiškai reikalauja, kad Ukraina paliktų Donbasą“ – teritoriją, kurią sudaro Donecko ir Luhansko sritys rytinėje Ukrainos dalyje.
„D. Trumpas yra linkęs tai paremti“, – sakė šaltinis.
Šeštadienį D. Trumpas kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais apie penktadienį vykusias jo derybas su Rusijos prezidentu.
„Ukrainos prezidentas atsisakė palikti Donbasą“, – sakė šaltinis.
V. Zelenskis yra atmetęs bet kokias teritorines nuolaidas, sakydamas, kad yra saistomas Ukrainos konstitucijos. Tačiau jis nėra atmetęs galimybės aptarti šį klausimą trišaliame susitikime su D. Trumpu ir V. Putinu.
Laikraštis „The New York Times“ taip pat citavo du Europos aukšto rango pareigūnus, teigusius, kad D. Trumpas palaiko V. Putino planą „užbaigti karą Ukrainoje perduodant neužkariautas teritorijas Rusijos okupantams, užuot bandžius pasiekti paliaubas“.
Britų verslo dienraštis „The Financial Times“ pranešė, jog V. Putinas D. Trumpui sakė, kad „galėtų įšaldyti likusią fronto liniją, jei bus patenkinti jo pagrindiniai reikalavimai“, ir D. Trumpas tiesiogiai perdavė šią žinią šeštadienį vykusio pokalbio metu.
Naujienų agentūros AFP šaltinis teigė, kad JAV pareigūnai yra sakę, jog jei Rusijos reikalavimai bus patenkinti, tuomet „Putinas netęs puolimo Chersono ir Zaporižios srityse, taigi ten būtų tam tikras įšaldymas“.
„Tačiau faktiškai viskas priklausys nuo Putino garbės žodžio“, – teigė šaltinis.
Praėjus keliems mėnesiams nuo invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija 2022 metų rugsėjį pareiškė, jog aneksavo visas keturias Ukrainos sritis, nors jos pajėgos nė vienos iš jų iki šiol nekontroliuoja visos.
Rusijos pajėgos dabar okupuoja beveik visą Luhansko sritį ir didžiąją dalį Donecko srities, įskaitant jų administracinius centrus.
Kitaip yra Zaporižios ir Chersono srityse, kurių pagrindiniai centrai vis dar kontroliuojami Ukrainos.
2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį.