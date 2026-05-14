Senėjimo krizė gilėja: tūkstančiai senjorų priversti dirbti

Senjoras Sugimotas užkandinėje Tokijuje kasdien sukasi kone pusę amžiaus. Jis vienas pats tvarko verslą, tačiau stovėjimas prie puodų pakenkė sveikatai.
„Mano kaklas kreivas ir laikysena tokia pat“, – pasakojo Sugimotas.
Tačiau uždaryti verslą – ne išeitis. Žmona ligota, tad už jos priežiūrą tenka mokėti.
„Uždirbti gydymui sunku. Pensijos neužtenka sudurti galo su galu“, – teigė Sugimotas.
Jis – toli gražu ne vienintelis japonas, kuriam teks dirbti iki gilios senatvės. Japonija yra viena sparčiausiai senstančių pasaulio šalių.
„Tai tiksinti bomba. Žmonių, vyresnių nei 70 metų, skaičius Japonijoje auga sparčiau, nei gimsta kūdikiai. Tai didžiulė problema, ypač kalbant apie pensijas. Žmonių grupė, kuri turi pragyventi iš pensijų, dabar pranoko ir auga sparčiau nei ta žmonių dalis, kuri dirba dėl tų pensijų. Vadinasi, pinigų mažėja“, – aiškino žurnalistas Thomas Schelstraete'as.
Dėl to pensijos nespėja augti kartu su prekių kainomis. Išlaidauti nėra iš ko – pinigų stinga. Ši problema aktuali ir Europoje. Pavyzdžiui, Nyderlanduose dabartinė valdžia taip pat nori vėlinti pensinį amžių.
74-erių gatvių šlavėjas japonas tikina, kad jam ilgai dirbti – ne problema.
„Man patinka rūpintis miesto švara. Tai lyg mano sodas“, – kalbėjo vyras.
Jis – vienas iš 700 tūkst. senjorų, kurie dirba atsitiktinius darbus per specialią įdarbinimo agentūrą. Už valandą gauna apie 7 eurus. O aktyvus gyvenimo būdas esą padeda išlikti jaunam.
Ir užkandinės savininkas nepraranda ūpo:
„Man patinka gaminti maistą klientams ir juos aptarnauti. Kol judu, tol dirbsiu“, – sakė Sugimotas.
Nemažai japonų tai reiškia viena – teks dirbti iki mirties.
