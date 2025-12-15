Serbų ministrui – nemalonumai per verslus su Trumpo žentu

Planai paversti subombarduotą buvusią Jugoslavijos armijos būstinę Belgrade į dangoraižį su viešbučiu pirmą kartą buvo sustabdyti gegužę, kai pasirodė įtarimai, kad sprendimas panaikinti pastatui suteiktą saugomo objekto statusą buvo pagrįstas suklastotu dokumentu.
Organizuoto nusikalstamumo bylas tiriantys prokurorai savo pareiškime nurodė pareiškę kultūros ministrui Nikolai Selakovičiui ir dar trims asmenims kaltinimus dėl įtariamo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir oficialaus dokumento, leidžiančio panaikinti šio objekto „kultūrinio paveldo statusą“, suklastojimo.
Nepaisant vykusio tyrimo, praėjusį mėnesį įstatymų leidėjai nusprendė pagreitinti projekto įgyvendinimą, teigdami, kad tai yra skubus projektas.
Po to sostinėje kilo protestai, kurių dalyviai reikalavo išsaugoti šiuos milžiniškus unikalios modernistinės architektūros griuvėsius kaip paminklą, žymintį 1999 m. NATO įvykdytą bombardavimą, kurio metu pastatas buvo apgriautas.
Netrukus po to, kai buvo panaikintas šiai teritorijai suteiktas kultūros vertybės statusas, Majamyje įsikūrusi ir su J. Kushneriu susijusi investicinė įmonė „Affinity Partners“ praėjusiais metais su Serbijos vyriausybe pasirašė 99 metų trukmės jos žemės nuomos sutartį.
Tačiau prokurorai gegužę pareiškė, kad laikinasis Kultūros paminklų apsaugos instituto vadovas Goranas Vasičius prisipažino suklastojęs oficialų dokumentą.
G. Vasičius buvo vienas iš keturių oficialių asmenų, kuriems trečiadienį buvo pareikšti kaltinimai.
Jei bus pripažinti kaltais, jiems gali grėsti iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Prezidentas Aleksandaras Vučičius, kuris keletą kartų priėmė J. Kushnerį, yra viešai parėmęs projektą ir pareiškęs, kad suteiks malonę bet kuriam asmeniui, kuriam bus pareikšti kaltinimai, susiję su jo įgyvendinimu.
„Aš nesuteiksiu jiems galimybės patraukti baudžiamojon atsakomybėn nekaltųjų. Aš esu kaltas. Aš esu tas, kuris norėjo Serbijos modernizacijos. Aš esu tas, kuris norėjo pritraukti didelį investuotoją“, – pirmadienį lankydamasis šalies pietuose esančiame Nišo mieste sakė A. Vučičius.
Naujausi komentarai