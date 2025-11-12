Šimtai žmonių Belgrade protestavo prieš Trumpo žento projektą

Studentų demonstracija įvyko praėjus keturioms dienoms po to, kai parlamentas pritarė specialiam įstatymui, pagal kurį susprogdintos Jugoslavijos laikų kariuomenės būstinės rekonstrukcija priskiriama skubiems projektams ir taip pagreitinamas leidimų gavimo procesas.
J. Kushnerio, kuris yra Ivankos Trump (Ivankos Tramp) vyras ir buvęs D. Trumpo vyresnysis patarėjas, projektas susijęs su jautriomis detalėmis – pastatas nukentėjo per JAV vadovaujamus NATO smūgius, kuriais siekta užbaigti 1998–1999 metų Kosovo karą.
J. Kushnerio įmonė „Affinity Partners“ 2024-aisiais pasirašė 99 metų nuomos sutartį, netrukus po to, kai pareigūnai panaikino pastato kaip saugomos kultūros vertybės statusą.
Tačiau kilus įtarimams, kad dokumentai, kuriais remiantis buvo panaikinta objekto apsauga, buvo suklastoti, gegužę buvo pradėtas tyrimas ir „Affinity Partners“ projektas sustabdytas.
„Dabar jie gali teisėtai sunaikinti šį pastatą, bet mes to neleisime“, – per mitingą televizijai N1 sakė studentė demonstrantė Valentina Moravčevič.
„Šiandien čia susirinkome, kad įspėtume juos ir pasakytume, jog mūsų istorija ir kultūros paveldas mums yra svarbūs“, – teigė ji.
Antrasis projekto partneris yra Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) įsikūrusi nekilnojamojo turto plėtotoja „Eagle Hills“, jau dalyvaujanti upės pakrantės pertvarkyme – kitame Belgrado projekte, kuris sukėlė visuomenės pasipiktinimą.
Prezidentas Aleksandaras Vučičius, kuris susiduria su protestais dėl praėjusių metų lapkritį įvykusios mirtinos nelaimės geležinkelio stotyje, dėl kurios daugelis serbų kaltina korupciją, antradienį gynė „Affinity Partners“ projektą.
„Mes atiduodame žemę, o jie investuoja mažiausiai 650 mln. eurų – tai didžiulė investicija mūsų šaliai“, – sakė jis provyriausybiniam transliuotojui „Pink TV“, pabrėždamas, kad tai ne pardavimas, o ilgalaikė nuoma.
„Tai padidins visko, esančio Belgrade, vertę, pritrauks daugiau turistų (...), to vertė iš karto viršys milijardą eurų“, – teigė jis.
