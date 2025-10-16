Seulas: Donaldas Trumpas mėnesio pabaigoje atvyks į Pietų Korėją

Tikimasi, kad JAV prezidentas atvyks dviejų dienų vizitui, naujienų agentūrai AFP sakė prezidentūros pareigūnas.
Manoma, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (Si Dzinpingas) taip pat pasirodys APEC, kuris vyks iki lapkričio 1 dienos.
Praėjusią savaitę D. Trumpas pagrasino atšaukti forume planuotą susitikimą su Kinijos lyderiu, reaguodamas į tai, kad Pekinas įvedė retųjų metalų technologijų eksporto apribojimus.
Tačiau JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) trečiadienį televizijai CNBC sakė, kad D. Trumpas vis dar planuoja susitikti su Xi Jinpingu.
Seulas taip pat pareiškė, kad negalima atmesti Jungtinių Valstijų ir Šiaurės Korėjos pareigūnų susitikimo forumo kuluaruose galimybės.
D. Trumpas yra sakęs, kad tikisi dar kartą susitikti su Šiaurės Korėjos vadovu Kim Jong Unu (Kim Čen Unu), galbūt šiais metais, o Pchenjanas yra sakęs, kad šalies lyderis yra atviras būsimoms deryboms tam tikromis aplinkybėmis.
Per pirmąją D. Trumpo kadenciją lyderiai buvo susitikę tris kartus, tačiau galiausiai jiems nepavyko pasiekti ilgalaikio susitarimo dėl Šiaurės Korėjos branduolinės programos.
