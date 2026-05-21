Sikorskis: Rusija gali išmėginti NATO, tačiau pralaimės

Ketvirtadienį paskelbtame interviu Lenkijos dienraščiui „Dziennik Gazeta Prawna“ diplomatui buvo užduotas klausimas, ar Rusija, atsižvelgiant į dabartinę transatlantinių santykių krizę, galėtų bandyti išbandyti NATO 5-ojo straipsnio nuostatą dėl savitarpio gynybos.
„Kol Rusija savo politiką grindžia imperialistine ideologija, ji išliks realia grėsme – ne tik mums, bet ir daugumai savo kaimynų bei visai Europai (...) Negalime atmesti galimybės, kad Rusija vėl nuspręs imtis provokacijų, tikėdamasi, kad NATO susiskaldys. Tačiau Rusija pralaimės bet kuriuo atveju, o NATO nesugrius“, – atsakė ministras.
Europos santykiai su Amerika – pagrindiniu Aljanso kariniu ramsčiu – šiuo metu yra krizėje, vis dažniau kyla klausimų dėl JAV vadinamojo saugumo skėčio regione ilgalaikiškumo.
Gegužės 15 d. naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi dviem anonimiškai kalbėjusiais JAV pareigūnais, pranešė, kad Pentagonas atšaukė planus dislokuoti 4 tūkst. JAV karių Lenkijoje. Gegužės 1 d. Pentagonas paskelbė planus iš Vokietijos išvesti apie 5 tūkst. karių.
Komentuodamas šiuos JAV sprendimus, R. Sikorskis pabrėžė Varšuvos nuomonę, kad amerikiečių kariai „turi būti dislokuoti ten, kur kyla grėsmė, t. y. rytiniame flange“.
„Tai galiausiai yra JAV sprendimai. Mes finansiškai prisidedame prie jų karių buvimo. Vis dėlto didžiąją dalį išlaikymo išlaidų padengia JAV pusė, ir dėl dislokavimo sprendžia jie“, – Lenkijos užsienio reikalų ministras.
ELTA primena, kad pasak Lenkijos gynybos ministerijos, Lenkijoje dislokuota beveik 10 tūkst. JAV karių. Dauguma jų pagal rotaciją nuolat keičia vieni kitus įvairiose JAV karinėse bazėse Europoje.
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