Šimtai žmonių Belgrade protestavo prieš Trumpo žento viešbučio statybos projektą

Demonstrantai aplink pastatą Serbijos sostinės centre suformavo simbolinę žmonių sieną. Keturiomis dienomis anksčiau parlamentas priėmė įstatymą, kuris teritorijos užstatymą skelbia išskirtinės reikšmės projektu ir kartu leidžia greičiau gauti statybos leidimus bei nugriauti buvusį kariuomenės štabą.
D. Trumpo žentas Jaredas Kushneras teritorijoje nori statyti prabangaus viešbučio kompleksą. Toks projektas Serbijoje prieštaringai vertinamas dėl istorinių priežasčių – kariuomenės štabas buvo sugriautas per NATO antskrydžius prieš Belgradą 1999 m. vykstant Kosovo karui. 1965-aisiais statyto pastato griuvėsius Serbijos vyriausybė 2005 m. paskelbė kultūros paminklu. Pernai šis statusas vėl buvo atšauktas – netrukus po to Majamyje įsikūrusi J. Kushneto investicijų bendrovė „Affinity Partners“ pasirašė 99 metų nuomos sutartį.
„Affinity Partners“ projektas gegužę buvo sustabdytas. Prokuratūra vykdo tyrimą dėl įtarimų, jog dokumentai buvo suklastoti, kad būtų galima panaikinti minėtai vietai taikytą paminklo apsaugos statusą.
„Vyriausybė priėmė specialų įstatymą, kad legalizuotų nusikaltimą, – antradienį per demonstraciją televizijos stočiai N1 sakė studentė Valentina Moravcevic. – Mes to neleisime. Šiandien esame čia, jog įspėtume juos ir parodytume, kad mūsų istorija ir mūsų kultūrinis paveldas mums yra svarbūs“.
Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius jau kelis kartus Belgrade asmeniškai priėmė J. Kushnerą ir remia jo projektą.
