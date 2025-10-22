Belgrade per šaudymą ir gaisrą prezidento lojalistų stovykloje buvo sužeistas žmogus

A. Vučičius incidentą pavadino „teroristiniu išpuoliu“.
Gaisras kilo trečiadienio rytą prie Serbijos parlamento pastato esančiose palapinėse, kurios buvo pastatytos kovą kaip tariamas gyvasis skydas prieš antivyriausybinius protestus, jau kurį laiką krečiančius Serbiją ir keliančius rimčiausią iššūkį A. Vučičiaus valdžiai.
Stovykla, visuomenėje vadinama „Čačilandu“, apima teritoriją su baltomis palapinėmis parke ir aplink jį bei viešąją aikštę prie parlamento pastato ir prezidento biuro.
Policija nepaskelbė oficialaus pareiškimo. Vaizdo įraše matyti, kaip po keleto sprogimų, primenančių šūvius, kilo gaisras, kuris apėmė vieną iš palapinių. Keletas policijos pareigūnų, buvusių netoli palapinių stovyklos, pritūpė, išsitraukė ginklus ir liepė žmonėms slėptis.
A. Vučičius tai pavadino „siaubingu teroristiniu išpuoliu“, skubiai sušauktoje spaudos konferencijoje sakydamas, kad „tai mano politinis vertinimas“, nes vyras „panaudojo šaunamąjį ginklą siekdamas sukelti pavojų visuomenei ir turėdamas neabejotiną politinį motyvą“.
Vyriausybę palaikantys bulvariniai leidiniai apkaltino vieną vyriausybės oponentą tuo, kad jis stovi už įtariamo šaudymo.
A. Vučičius taip pat parodė incidento vaizdo įrašą ir įtariamo šaulio prisipažinimą, gautą per sulaikymą. Šaulys esą sakė norėjęs, kad policija jį nužudytų ir teigė, kad jį „erzina palapinės“ Belgrade.
„Tai buvo tik laiko klausimas, kada tai įvyks, – sakė A. Vučičius, anksčiau ne kartą kaltinęs antivyriausybinius protestuotojus smurtu, nors jų protestai dažniausiai būdavo taikūs. – Buvo daugybė raginimų (šaudyti).“
Serbų sveikatos apsaugos ministras Zlatiboras Lončaras teigė, kad vienas žmogus patyrė sunkius sužalojimus, kai jį pašovė „kitokio mąstymo žmogus“, bet situacijos plačiau nekomentavo.
Incidentas įvyko prieš lapkričio 1-osios mitingą, skirtą paminėti pirmąsias Novi Sado geležinkelio stotyje įvykusios stogo griūties, išprovokavusias didžiulius jaunimo protestus prieš A. Vučičiaus valdymą, metines.
Mitingas planuojamas šiame šiauriniame mieste, kur 2024-ųjų lapkričio 1-ąją traukinių stotyje įgriuvus betoninio lauko stogo daliai žuvo 16 žmonių. Dėl šios tragedijos kaltinama korupcija ir prasta statybų priežiūra.
Valdžia pradėjo bauginimo kampaniją prieš protestuotojus, įskaitant pranešimus apie savavališkus areštus ir policijos smurtą. Serbijos Z kartos protestuotojai reikalauja, kad A. Vučičius surengtų pirmalaikius parlamento rinkimus, tačiau jis iki šiol tai daryti atsisakė.
