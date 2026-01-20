Sirijos gynybos ministerija skelbia keturių dienų paliaubas su kurdais

Ministerija paskelbė paliaubas „nuo 20 val. (vietos, 19 val. Lietuvos laiku) trunkančias keturias dienas“, teigdama, kad tai yra Damasko vyriausybės ir kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių pajėgų susitarimo dalis.
Sirijos prezidentūra taip pat paskelbė susitarimą su kurdais dėl kurdų daugumos sričių likimo jų tvirtovėje Hasakės provincijoje, šalies šiaurės rytuose.
Valstybinės žiniasklaidos paskelbtame pareiškime prezidentūra teigė, kad „pasiektas bendras susitarimas tarp Sirijos vyriausybės ir Sirijos demokratinių pajėgų dėl daugelio klausimų, susijusių su Hasakės provincijos ateitimi“, pridurdama, kad SDF turi „keturias dienas konsultacijoms, kad parengtų išsamų planą“ dėl teritorijos integracijos.
Jame teigiama, kad, jei susitarimas bus galutinai sudarytas, Sirijos pajėgos „neįžengs į Hasakės ir Kamišlio miestų centrus (...) ir kurdų kaimus“.
Kurdų vadovaujamos SDF pareiškė, kad yra įsipareigojusios laikytis keturių dienų paliaubų susitarimo, kurį antradienį paskelbė Damasko valdžia, kaip dalies pasiekto susitarimo.
„Skelbiame visą savo pajėgų įsipareigojimą laikytis paliaubų (...) mes nepradėsime jokių karinių veiksmų, jei mūsų pajėgos nebus atakuojamos,“ teigiama SDF pareiškime, priduriant, kad ji yra pasirengusi įgyvendinti Damasko sekmadienį paskelbtą susitarimą.
