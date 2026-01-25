Sirija ir kurdai dėl IS kalinių perkėlimo pratęsė paliaubas

Keli šaltiniai anksčiau naujienų agentūrai AFP sakė, kad paliaubos bus pratęstos, o Sirijos pareigūnas Damaske nurodė tą pačią priežastį.
Sirijos gynybos ministerija pranešime teigė, kad 15 dienų pratęsimas įsigaliojo šeštadienį 23 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku.
„Paliaubos pratęsiamos remiant amerikiečių operaciją, skirtą perkelti „Islamo valstybės“ kalinius iš SDF kalėjimų į Iraką“, – priduriama pareiškime, turint omenyje kurdų vadovaujamas Sirijos demokratines pajėgas.
SDF taip pat patvirtino paliaubų pratęsimą, teigdamos, kad jis pasiektas „tarpininkaujant tarptautinei bendruomenei, kol tęsiasi dialogas su Damasku“.
„Mūsų pajėgos patvirtina savo įsipareigojimą laikytis susitarimo ir jam pagarbą, o tai prisideda prie deeskalacijos, civilių apsaugos ir būtinų sąlygų stabilumui užtikrinimo“, – sakoma pranešime.
Damaskas ir SDF antradienį iš pradžių susitarė dėl keturių dienų paliaubų po to, kai kurdų pajėgos užleido dideles teritorijas vyriausybės kariams, kurie taip pat pasiuntė pastiprinimą į kurdų tvirtovę šiaurės rytuose.
Trys šaltiniai, įskaitant kurdų šaltinį ir Sirijos pareigūną Damaske, anksčiau šeštadienį agentūrai AFP sakė, kad paliaubos bus pratęstos.
Sirijos kariuomenė sekmadienį pranešė atidariusi humanitarinį koridorių į kurdų dominuojamą Kobanės miestą, pilną dėl pastarojo meto susirėmimų perkeltų asmenų, ten judant Jungtinių Tautų (JT) konvojui su gyvybiškai svarbia pagalba.
