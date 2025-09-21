Šiukšlių surinkėjas atrado, kas jam pagerina dieną

Šiukšlių surinkimas Abi yra kaip šventė. O gatvės – jo scena. Ir žiūrovų jam netrūksta.
Abi atvyko iš Senegalo, ir jo misija – užtikrinti, kad niekur nebūtų pilkumos.
„Galvojau, ką turėčiau daryti su šiuo gyvenimu šiandien. Man reikia tik pozityvių emocijų, neturiu kito kelio. Šiame gyvenime daug pilkumos: darbas tas, darbas anas, man jau gana pilkumos, tik pozityvumas, to man ir reikia“, – pasakojo Abi.
Jis persikėlė į Kroatiją dėl meilės, o dabar pats skleidžia meilę.
„Tu jį išgirsti iš pat ryto, sklinda pozityvumas, visi pabunda ir visi jį stebi. Ir vaikai džiaugiasi juo, pagyvenę žmonės – visi, kai jį pamato. Jis mus pažadina, mes visi tampame labai laimingi, kai jį pamatome“, – sakė vyriškis.
Savo pasirodymais jis dalijasi ir socialiniuose tinkluose.
Prie pasirodymų prisijungia ir vietiniai.
„Jis važiuoja ir dainuoja, ir, žinai, sveikinasi su visais. Tarsi būtume seni pažįstami“, – teigė vyriškis.
Net Abi kolegos nekantrauja, kada galės su juo dirbti.
„Tai šou programa visą sezoną. Ryte vos galėdavau sulaukti, kol susitiksime, eisime į darbą, pajuokausime, kad visa diena būtų pozityvi, kad būtume linksmi, laimingi“, – tikino Abi kolega Senad Hadzic.
Gatvės, kuriomis pravažiuoja Abi, tiesiog spindi. Nes su linksmybėmis darbas atliekamas dar geriau.
„Viskas išvaloma, jie sutvarko viską. O kad visi būtų tokie pozityvūs ir dirbtų kaip jis – su noru ir daina“, – kalbėjo moteris.
Ir tegul kas nors pabando pasakyti, kad laimė nėra užkrečiama.
