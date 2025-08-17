 Skelbiama, kada Trumpas norėtų surengti susitikimą su Zelenskiu ir Putinu

2025-08-17 09:48
Jūras Barauskas (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad rugpjūčio 22 d. nori surengti trišalį susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Skelbiama, kada Trumpas norėtų surengti susitikimą su Zelenskiu ir Putinu / Scanpix nuotr.

Apie tai pranešė naujienų agentūra „Axios“, kurios pranešimą cituoja „Ukrinform“.

Telefonu kalbėdamas su V. Zelenskiu ir Europos lyderiais D. Trumpas pareiškė norįs „greitai“, jau rugpjūčio 22 d., surengti trišalį aukščiausiojo lygio susitikimą, agentūrai „Axios“ pasakė du šaltiniai.

Pažymima, kad V. Putinas nėra viešai patvirtinęs, ar dalyvaus siūlomame susitikime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po penktadienio derybų su V. Putinu D. Trumpas telefonu kalbėjosi su V. Zelenskiu.

Prezidentas V. Zelenskis pritarė siūlomam trišaliam susitikimui. Tikimasi, kad aukščiausiojo lygio susitikimo detalės bus aptartos pirmadienį, rugpjūčio 18 d., kai Ukrainos prezidentas Vašingtone susitiks su JAV vadovu.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis
Vladimiras Putinas
susitikimas

Che che
Trumpas trumpas...tik tokius debilus išgamoms komunistiniams rusofašistams ir pavyksta užverbuoti, kaip mūsuose skardžia-balsių padleckių, padlauskų, padluckų raudonsnukių šunauja
0
0
senis
šie bandymai tik nutolinimas ginklu tiekimo ukrainai o putinui tas į naudą.
0
0
