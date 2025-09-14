Smuko naudotų laivų pardavimai

Pasaulinė jūrų verslo konsultavimo ir laivybos paslaugas teikianti kompanija „Clarksons“ skaičiuoja, kad 2025 m. iki šiol naudotų laivų rinkoje iš viso buvo parduoti 262 tanklaiviai, kurių bendras tonažas yra 28,5 mln. tonų, o bendra investicijų vertė siekia 8,6 mlrd. JAV dolerių.
Nors pardavimų tempas šiais metais kiek paspartėjo, o metinis rodiklis padidėjo 14 proc. palyginti su praėjusiais metais, bendros metinės išlaidos naudotiems tanklaiviams, išreikštos doleriais, sumažėjo 2 proc. palyginti su praėjusiais metais.
Šį mėnesį iki šiol patvirtinti tik septyni tanklaivių pardavimai, o tai yra 78 proc. mažiau nei praėjusiais metais.
Tarp nedaugelio užregistruotų tanklaivių pardavimų buvo 16 metų senumo Kinijoje pastatytas „Searcher VLCC“ – jis buvo parduotas neatskleistiems pirkėjams už 48 mln. JAV dolerių, o „Seaways Shipping“ sumokėjo 119 mln. JAV dolerių už penkerių metų senumo Korėjoje pastatytą „Halcyon VLCC“, retą modernų supertanklaivį, kuris buvo iškeltas pardavimui.
Naudotų birių krovinių laivų sandorių skaičius sumažėjo 35 proc. palyginti su praėjusiais metais.
2024 m. rugpjūtį buvo parduoti 57 tokie laivai, o šiemet rugpjūtį tik 37, bendra parduota vertė sumažėjo 57 proc.
Kompanijos „Hartland Shipping“ teigimu, stabili krovinių vežimo rinka galėjo sutrukdyti keletui sandorių, nes pardavėjai tapo reiklesni, tačiau Kinijos rinkoje vis dar yra didelė senesnių birių krovinių laivų paklausa.
Tarp svarbiausių sausakrūvių laivų pardavimų yra šie: „Wisdom Marine“ pardavė 15 metų senumo „Frontier Bonanza“ už 26,2 mln. JAV dolerių graikų pirkėjams, o „Bright Navigation“ už 17,2 mln. JAV dolerių įsigijo 12 metų senumo „Istria kamsarmax“.
Kalbant apie konteinervežių pirkimą ir pardavimą, šis rugpjūtis buvo dar vienas pasyvus mėnuo, šių laivų įsigijimas sumažėjo 70 proc. palyginti su praėjusiais metais.
2009 m. pastatytas 3 534 TEU talpos laivas „Bach“ buvo parduotas Azijos pirkėjams už 26 mln. JAV dolerių, o bendrovė FESCO už 13 mln. JAV dolerių įsigijo 24 metų senumo 1 662 TEU talpos laivą „Honrise“.
„Dabar, kai rugsėjis ir baigiasi vasaros atostogų laikotarpis, tikimės, kad susiformuos nauji orientaciniai rodikliai, kurie suteiks aiškesnę kryptį“, – teigė „Braemar“ atstovai.
Naujausi komentarai