Spalio 19-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.53 val., leidžiasi 18.14 val. Dienos ilgumas 10.21 val.
Mėnulis (delčia) teka 5.32 val., leidžiasi 17.27 val.
Vardadieniai:
Akvilinas, Gesvilas, Izaokas, Kleopatra, Laura, Paulius, Povilas
Spalio 19-oji Lietuvos istorijoje:
1677 — gimė Stanislovas Leščinskis, Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis Kunigaikštis. Mirė 1766.
1882 — gimė Vincas Krėvė-Mickevičius, rašytojas, lietuvių literatūros klasikas. Mirė 1954 metais JAV.
1907 — gimė poetas ir prozininkas Simas Urbonas. Mirė 1968 m.
1942 — gimė rašytojas Petras Šatkus.
2001 — licenciją steigti lošimo automatų salonus Valstybinė lošimų priežiūros komisija suteikė bendrovei „Olimpic Casino Group Baltija“.
2007 — mirė Lietuvos teatro aktorius Jonas Kavaliauskas. Gimė 1920 m.
2012 — mirė nusipelnęs meno veikėjas, grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys Valerijonas Galdikas. Gimė 1923 m.
2022 — iš vidaus tarnybos šalių susitarimu atleistas Viešojo saugumo tarnybos vadas Ričardas Pocius.
Spalio 19-oji pasaulio istorijoje:
1745 — mirė airių rašytojas Jonathan Swift (Džonatanas Sviftas), kurį išgarsino romanas „Guliverio kelionės“.
1812 — prancūzų daliniai, vadovaujami Napoleon Bonaparte (Napoleono Bonaparto), pradėjo trauktis iš Maskvos.
1864 — gimė kino pradininkas prancūzas Auguste Lumiere (Ogiustas Liumjeras), kartu su broliu Louis (Luji) išradęs filmavimo ir filmų demonstravimo aparatą.
1872 — Australijoje rastas iki šiol didžiausias pasaulyje 82 kg 110 g svorio aukso grynuolis.
1899 — gimė Gvatemalos rašytojas Miguel Asturias (Migelis Asturijas), kuriam 1967 metais buvo įteikta Nobelio literatūros premija.
1931 — gimė britų rašytojas John Le Carre(Džonas Le Karė). Tikrasis jo vardas — David John Moore Cornwell (Deividas Džonas Moras Kornvelas).
1960 — JAV Valstybės departamentas uždraudė gabenti į Kubą bet kokias prekes, išskyrus vaistus ir maisto produktus.
1984 — Lenkijos saugumas nužudė jauną „Solidarumo“ judėjimo kunigą Jerzy Popieluszką (Ježį Popielušką).
1986 — Mozambiko prezidentas Samora Machel (Samora Mačelis) ir 30 jį lydėjusių asmenų žuvo lėktuvo katastrofoje netoli PAR sienos.
1987 — akcijų kursai Niujorko biržoje nukrito 508 punktais arba 22,6 procento: ši diena buvo praminta „juoduoju pirmadieniu“.
1996 — karo vadas Aslan Maskhadov (Aslanas Maschadovas) tapo Čečėnijos premjeru.
2009 — astronomai paskelbė už Saulės sistemos ribų atradę dar 32 planetas ir nurodė, jog kai kurios iš jų yra tik kelis kartus didesnės už Žemę ir jose gali egzistuoti gyvybei palankios sąlygos, panašios į Žemės aplinką. Iki šiol mokslininkai yra atradę daugiau nei 400 egzoplanetų.
Spalio 19-oji šou pasaulyje:
1979 — Prince (Princas) išleido savo antrąjį albumą, pavadintą „Prince“.
1998 — Mark Nieto padavė į teismą grupę „Aerosmith“, teigdamas, kad po jos koncerto jis prarado klausą.
2008 — mirė JAV mados kritikas Richard Selzer (Ričardas Selzeris), kuris garsėjo kasmet skelbtais pono Blackwello (Blekvelo) blogiausiai besirengiančių įžymybių sąrašais.
2009 — eidamas 91-uosius metus mirė iš Kanados kilęs teatro ir kino aktorius Joseph Wiseman (Džozefas Vaizmenas), išgarsėjęs piktadario Daktaro Ne vaidmeniu filme apie agentą James Bond (Džeimsą Bondą).
2010 — būdamas 83 metų amžiaus mirė JAV aktorius Tom Bosley (Tomas Boslis), vaidinęs poną Kaningamą populiariame televizijos seriale „Laimingos dienos“ (Happy Days).
