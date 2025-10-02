Spalio 2-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.20 val., leidžiasi 18.56 val. Dienos ilgumas 11.36 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 0.20 val., teka 17.44 val.
Vardadieniai:
Eidvinas, Gervydas, Getautė, Modestas
Datos:
Angelų sargų arba Policijos diena
Spalio 2-oji Lietuvos istorijoje:
1409 — kryžiuočiai su Švitrigaila sudarė sutartį prieš Vytautą.
1915 — Vokietijos kariuomenė užėmė Vilnių.
1922 — Lietuvos banko veiklos pradžia. Įvestas lietuviškas piniginis vienetas — litas, kuris, okupavus Lietuvą, buvo panaikintas. Litas apyvartoje pasirodė tik 1993 metų birželio 25 dieną. Valstybės iždinėse pradėta keisti ostpinigius į litus.
1922 — Telšiuose pradėjo veikti mokytojų seminarija (1923 m. joje dirbo Vydūnas). 1953 m. ji pavadinta pedagogine mokykla.
1926 — gimė Lietuvos aktorius, režisierius Eduardas Kunavičius. Mirė 2006 m.
1941 — gimė dailininkė Viktorija Marija Šinkūnienė.
1952 — gimė literatūros tyrinėtojas Algis Kalėda.
2007 — eidamas 69-uosius metus mirė žinomas teatro kritikas Egmontas Jansonas. E.Jansonas gimė 1939 metais Kaune.
2019 — eidama 80-uosius mirė žymi dainininkė, buvusi Lietuvos operos primadona Gražina Apanavičiūtė.
2020 — Baltarusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė atšaukianti ambasadorius iš Lietuvos ir Lenkijos ir pareikalavo šias šalis padaryti tą patį bei sumažinti diplomatų skaičių jų ambasadose Minske. Lietuva ir Lenkija nenoriai pakluso reikalavimui.
2020 — Europos Komisija Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimo su žemynine Europa projekto antrajam etapui skyrė 720 mln. eurų. Lietuvai teko 301 mln. eurų.
Spalio 2-oji pasaulio istorijoje:
1187 — Sirijos sultonas Saladinas atkariavo iš krikščionių Jeruzalę.
1452 — gimė Anglijos karalius Ričardas III.
1608 — Hans Lippershey (Hansas Liperšėjus) Olandijoje pirmą kartą pasaulyje pademonstravo teleskopą.
1804 — Anglijoje pradėta visuotinė mobilizacija Napoleon Bonaparte (Napoleomo Bonaparto) invazijai atremti.
1836 — penkerius metus tyrinėjęs vandenynus, Charles Darwin (Čarlzas Darvinas) sugrįžo į Angliją.
1847 — gimė politikas, vokiečių karininkas bei Vokietijos prezidentas Paul von Hindenburg (Paulas fon Hindenburgas). Mirė 1934 m.
1852 — gimė škotų chemikas seras William Ramsay (Viljamas Ramzis), šešių rūšių dujų — helio, ksenono, neono, argono, rodono ir kriptono — atradėjas.
1869 — gimė pilietinio nepaklusnumo akcijų siekiant politinių tikslų iniciatorius, Indijos lyderis Mahatma Gandhi (Mahatma Gandis).
1870 — Italijos sostinė iš Florencijos perkelta į Romą.
1901 — britų karo laivynas pasigamino pirmąjį povandeninį laivą.
1901 — gimė žymiausias XX amžiaus PAR poetas Roy Campbell (Rojus Kembelas).
1904 — gimė britų rašytojas ir dramaturgas Graham Greene (Grehemas Grynas).
1941 — vokiečių armija įnirtingai atakavo Maskvą.
1944 — pasidavė Varšuvos sukilimą prieš nacius surengę Lenkijos pasipriešinimo kovotojai. 63 dienas trukusio sukilimo metu nužudyta apie 200 tūkst. žmonių.
1995 — buvusi JAV futbolo žvaigždė O.J. Simpson (Simpsonas) išteisintas buvusios žmonos ir jos draugo nužudymo byloje.
1996 — netoli savo namų Sofijoje nužudytas buvęs Bulgarijos premjeras Andrej Lukanov (Andrejus Lukanovas).
2018 — Saudo Arabijos konsulate Stambule nužudytas garsus Saudo Arabijos disidentas, žurnalistas, karaliaus kritikas Jamal Khashoggi (Džamalas Chašogdžis). Gimė 1958 m.
2022 — Indonezijos futbolo stadione į aikštę įsiveržus tūkstančiams įpykusių vietos sirgalių, o policijai atsakius ašarinėmis dujomis, kilo spūstis, per kurią žuvo mažiausiai 174 žmonės.
2023 — Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje skirta vengrų biochemikei Katalin Kariko ir amerikiečių imunologui Drew Weissmanui (Driu Veismanui) už atradimus, susijusius su nukleozidų bazių modifikacijomis, leidusius sukurti veiksmingas iRNR vakcinas nuo COVID-19.
Spalio 2-oji šou pasaulyje:
1951 — gimė buvęs grupės „Police“ vokalistas Sting (Stingas).
1976 — Rod Stewart (Rodas Stiuartas) išleido dainą „Tonight''s The Night“.
1982 — Mick Jagger (Mikas Džageris) pradėjo savo pasaulinį turą.
1985 — Los Andžele savo turą „Born in the U.S.A.“ po JAV baigė Bruce Springsteen (Briusas Springstynas).
1995— britų roko grupė „Oasis“ išleido savo antrąjį studijinį albumą „(What's the Story) Morning Glory?“
