Spalio 3-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.22 val., leidžiasi 18.54 val. Dienos ilgumas 11.32 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 1.48 val., teka 17.56 val.
Vardadieniai:
Alanas, Alanta, Evaldas, Kristina, Milgintas, Teresė, Vaida
Datos:
Tarptautinė šypsenos diena
Spalio 3-oji Lietuvos istorijoje:
1458 — gimė Šventasis Kazimieras, Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos karaliaus Kazimiero ir Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Alberto II dukters Elžbietos Habsburgaitės sūnus, Lietuvos globėjas.
1806 — gimė rašytojas Aloyzas Kareiva. Mirė 1884 m.
1827 — gimė poetas Motiejus Žutautas. Mirė 1880 m.
1866 — gimė kunigas, dramaturgas ir religinės literatūros kūrėjas Juozas Remeikis. Mirė 1944 m.
1877 — gimė lietuvių visuomenės veikėjas Pranas Kuzma. Mirė 1943 m.
1890 — Peleniuose (Šakių raj.) gimė dailininkas, skulptorius, visuomenės veikėjas Vincas Grybas. 1941 m. buvo fašistų nužudytas.
1896 — gimė Viktoras Vaičiūnas, gydytojas psichiatras ir neuropatologas, 1922–1925 m. Lietuvos kariuomenės gydytojas. Mirė 1945 m.
1907 — išleistas tautininkų laikraštis „Viltis“, kurį redagavo Antanas Smetona ir Juozas Tumas-Vaižgantas.
1914 — II visuotiniame lietuvių Seime Brukline (JAV) įkurtas Lietuvos šelpimo fondas, kuris, be kitų labdaringų darbų, finansavo rašytojos Žemaitės kelionę po Ameriką.
1924 — gimė Lietuvos gydytoja pediatrė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė Ona Grinkevičienė. Mirė 2004 m.
1952 — gimė literatūros tyrinėtojas Saulius Žukas.
1995 — Lietuvos Seimas pataisė „nulinės“ pilietybės įstatymą — viso pasaulio lietuviams suteikta Lietuvos pilietybė.
2022 — Sakartvele žuvo trys lietuvių alpinistai Mindaugas Leskauskas, Ieva Paužolytė, Audrius Peseckas.
2022 — Lietuva išsiuntė iš šalies Rusijos laikinąjį reikalų patikėtinį Sergejų Riabokonį dėl su diplomato statusu nesuderinamų veiksmų ir pareiškimų. Į tai atsakydama Maskva išsiuntė iš šalies Lietuvos ambasados Maskvoje vadovę Virginiją Umbrasienę.
Spalio 3-oji pasaulio istorijoje:
1226 — mirė pranciškonų ordino įkūrėjas Pranciškus Asyžietis.
1691 — pasirašyta Limeriko sutartis, kuria baigėsi airių sukilimas prieš anglų valdžią.
1824 — priimta Meksikos konstitucija, kuria šalis paskelbta nepriklausoma.
1863 — JAV prezidento Abraham Lincoln (Abrahamo Linkolno) dekretu paskutinis lapkričio ketvirtadienis šalyje paskelbtas Padėkos (Thanksgiving) diena.
1888 — gimė vokiečių žurnalistas Carl von Ossietzky (Karlas fon Osieckis), 1935 metais už reportažus apie Vokietijos ginklavimąsi jis buvo apdovanotas Nobelio taikos premija.
1904 — prancūzų-ispanų sutartimi išsaugota Maroko nepriklausomybė.
1929 — serbų, kroatų ir slovėnų karalystė pavadinta Jugoslavija.
1941 — II pasauliniame kare Adolfas Hitleris pareiškė apie galutinę Vokietijos pergalę prieš SSRS.
1952 — Australijos pakrantėje Didžioji Britanija atliko pirmąjį atominės bombos bandymą.
1971 — į orbitą aplink Mėnulį paleistas SSRS dirbtinis žemės palydovas „Luna 19“.
1977 — įtarus kyšininkavimu, sulaikyta buvusi Indijos premjerė Indira Gandhi (Indira Gandi).
1990 — suvienytos Rytų ir Vakarų Vokietijos.
1993 — komunistai Maskvoje užėmė miesto merijos pastatą.
1994 — Jordanija ir Izraelis Baltuosiuose rūmuose Vašingtone (JAV) pasirašė taikos sutartį.
1996 — Nobelio literatūros premija atiteko lenkų poetei Wislawai Szymborskai (Vislavai Šimborskai).
2006 — Nobelio fizikos premiją už galaktikos ir žvaigždžių kilmės tyrinėjimus, patvirtinančius Didžiojo sprogimo teoriją, gavo amerikiečiai John C.Mather (Džonas Meideris) ir George F. Smoot (Džordžas Smutas). Amerikiečių mokslininkų duetas buvo pagerbtas už „idealiojo spinduolio formos ir kosminių submilimetrinių bangų foninės spinduliuotės anizotropijos“ atradimą.
2011 — amerikietis Bruce Beutler (Briusas Beutleris), Liuksemburge gimęs Jules Hoffmann (Žiulis Hofmanas) ir kanadietis Ralph Steinman (Ralfas Šteinmanas) pelnė 2011 metų Nobelio medicinos premiją už imuninės sistemos tyrimus, kurie atvėrė naujas galimybes gydyti vėžį ir kitas ligas.
2021 — paskelbti nutekinti 11,9 mln. dokumentų, žinomų kaip „Pandora papers“.
2022 — Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje paskirta švedui Svante Paabo (Svantei Pebui) „už atradimus, susijusius su išnykusių homininų genomais ir žmogaus evoliucija“.
Spalio 3-oji šou pasaulyje:
1961 — gimė grupės „Motley Crue“ muzikantas Tommy Lee (Tomis Ly).
1969 — gimė grupės „No Doubt“ vokalistė Gwen Stefani (Gven Stefani).
1971 — gimė vienas iš grupės „Backstreet Boys“ „berniukų“ Kevin Richardson (Kevinas Ričardsonas).
1992 — TV pokalbių laidos „Saturday Night Live“ metu airių dainininkė Sinead O'Connor (Šineid Okonor) suplėšė popiežiaus atvaizdą.
