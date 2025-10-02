Starmeris: pabėgėliai privalės užsitarnauti teisę likti šalyje

Vyriausybė planuoja panaikinti automatines šeimos susijungimo (angl. family reuonion) teises tiems, kuriems suteiktas prieglobstis Jungtinėje Karalystėje, ir pakeisti ilgalaikio apsigyvenimo reikalavimus.
Naujų prašymų pagal esamą pabėgėlių šeimų susijungimo tvarką priėmimas sustabdytas nuo rugsėjo mėn..
Šiuos planus Jungtinės Karalystės premjeras aptars ketvirtadienį Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikime, kuriame bus taip pat diskutuojama, kaip Europos šalys gali bendradarbiauti kovodamos su neteisėta migracija.
„Mano įsitikinimu, jeigu norite atvykti į Jungtinę Karalystę, turėtumėte dalyvauti mūsų visuomenės gyvenime. Tai yra tolerantiškas ir teisingas požiūris į migraciją, kuriuo grindžiamos mūsų bendruomenės, o dabartinė sistema savo paskirties neatitinka“, – sakė K. Startmeris.
„Todėl mes darome esminius pakeitimus, susijusius su tuo, kas suteikiama prieglobsčio gavėjams Jungtinėje Karalystėje. Teisė apsigyventi turi būti užsitarnaujama prisidedant prie mūsų šalies gerovės, o ne sumokėjus žmonių kontrabandininkams už Lamanšo sąsiaurio perplaukimą laivu“, – pridūrė jis.
Pasak ministro pirmininko, Jungtinė Karalystė ir toliau priims „tikrus pabėgėlius, bėgančius nuo persekiojimo“, bet taip pat privalo spręsti neteisėtą perplaukimą valtimis skatinančių „traukos veiksnių“ problemą.
„Nebus jokio auksinio bilieto įsikurti Jungtinėje Karalystėje, žmonės turės tai užsitarnauti“, – pridūrė K. Starmeris.
Susitikime su Danijos premjere Mette Frederiksen Jungtinės Karalystės premjeras pat paskelbs apie naują partnerystę, skirtą migracijos priežastims Vakarų Balkanų šalyse spręsti.
Plane, kuriam skirta iki 3 mln. svarų sterlingų (apie 3,4 mln. eurų), numatoma skatinti žmones likti regione ir imtis darbo ten.
Vidaus reikalų ministrė Shabana Mahmood vėliau rudenį išsamiai pristatys reformas, dėl kurių pabėgėliams reikės nueiti ilgesnį kelią siekiant įsikurti šalyje.
Jie turės prisidėti prie Jungtinės Karalystės gerovės ir neturės automatinės teisės atsivežti savo šeimas.
Vyriausybės teigimu, pabėgėliai ir toliau turės teisę į „pagrindinę apsaugą“ ir nebus grąžinami į tėvynę, tačiau bus taikomas „naujas, ilgesnis kelias į įsikūrimą, reikalaujantis iš jų įnešti savo dalį, pakeisiantis dabartinį penkerių metų (reikalavimą – ELTA)“.
Vidaus reikalų ministrė šią savaitę Leiboristų partijos konferencijoje pareiškė, kad bus įvestos griežtesnės sąlygos nuolatiniam leidimui gyventi šalyje gauti.
Migrantai turės dirbti, negauti pašalpų, gerai mokėti anglų kalbą ir neturėti teistumo.
Jie taip pat turės sumokėti tam tikrą nacionalinio draudimo įmokų sumą ir prisidėti prie visuomenės gerovės, pavyzdžiui, dirbdami savo vietos bendruomenėje.
Organizacija Pabėgėlių taryba įspėjo, kad uždraudus šeimoms susijungti, daugiau žmonių atvyks į Jungtinę Karalystę naudodamiesi kontrabandininkų paslaugomis, ir teigė, kad šeimos susijungimo vizos daugiausia padeda moterims ir vaikams.
„Šios neįgyvendinamos politikos priemonės buvo žadėtos ir anksčiau, ir mes žinome, kad jos neturi jokio poveikio valčių skaičiui“, – sakė Pabėgėlių tarybos vyriausiasis politikos analitikas Jonas Featonby.
„Ankstesnė valdžia mėgino atgrasyti žmones nuo rizikingų kelionių apribodama pabėgėlių teises šiems atvykus į Jungtinę Karalystę, ribodama tiek šeimų susijungimo, tiek įsikūrimo galimybes. Šis metodas nesuveikė tuomet ir nėra jokių įrodymų, kad jis suveiks dabar“, – pabrėžė jis.
„Tačiau jis tikrai pakenks integracijai, privers pabėgėlius jaustis nesaugiai, o vaikus – augti be tėvų. Iš tiesų, šeimos susijungimo apribojimas tik stumia į kontrabandininkų rankas dar daugiau viltį praradusių žmonių, siekiančių būti su artimaisiais“, – sakė J. Featonby
Šešėlinės vyriausybės vidaus reikalų sekretorius Chrisas Philpas šiuos pokyčius pavadino pigiu triuku ir sakė, kad K. Starmeris turėtų panaikinti Žmogaus teisių aktą imigracijos klausimams, kaip siūlo konservatoriai.
Nuo 2025 m. pradžios į Jungtinę Karalystę nedideliais laivais atvykusių migrantų skaičius viršijo 34 tūkst., o tai yra rekordas šiam metų laikotarpiui nuo 2018 m., kai pirmą kartą buvo pateikti duomenys apie perplaukimus per Lamanšo sąsiaurį.
