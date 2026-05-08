Stiprėjant lūkesčiams dėl ECB palūkanų didinimo, euro kursas kopia aukštyn

Po JAV ir Irano susirėmimų netoli Hormuzo sąsiaurio, dėl kurių kilo nerimas dėl tolesnio nestabilumo regione, kur šiuo metu galioja trapios paliaubos, „Brent“ rūšies naftos kaina vėl viršijo 100 JAV dolerių už barelį ribą.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Europos Sąjungą (ES), kad įves „gerokai didesnius“ muitus ES prekėms, jei blokas iki liepos 4 dienos neratifikuos prekybos susitarimo su JAV.
Pinigų rinkose vyrauja nuomonė, kad ECB iki metų pabaigos padidins bazinę palūkanų normą daugiau nei 50 bazinių punktų arba mažiausiai du kartus.
Tikimybė, kad norma bus pirmą kartą padidinta birželį, rinkose šiuo metu vertinama 75 procentais.
Apie didesnę palūkanų normų padidinimo tikimybę dėl nuolatinio infliacinio spaudimo pastaruoju metu buvo užsiminę keli ECB pareigūnai.
Naujausi komentarai