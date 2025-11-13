Suomių ministras: Kinija aktyviai finansuoja Rusijos karines pastangas

Ministras naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad Maskvos bendradarbiavimas su Pekinu „pažengė taip toli“, kad „Kinija dabar masiškai finansuoja Rusijos karinį fondą“.
„Rusija savo ištekliais negalėtų ilgai kariauti. Indija, žinoma, teikia finansavimą kitais būdais, tačiau Kinija tai daro visiškai sąmoningai“, – pareiškė ministras po susitikimo su kolegomis iš Šiaurės šalių.
„Ji tiekia karinius komponentus, bendradarbiauja gynybos pramonėje, organizuoja bendras karines pratybas ir įvairias kitas plataus masto veiklas Arkties, Indijos ir Ramiojo vandenyno bei Europos regionuose“, – pridūrė A. Hakkanenas.
Pasak ministro, šie Kinijos veiksmai kelia didelį, bet įveikiamą iššūkį NATO.
A. Hakkanenas nurodė, kad Šiaurės valstybės stiprina gynybos bendradarbiavimą, siekdamos atremti būsimas grėsmes ir kartu remti NATO pajėgumus. „Šiandien jau aptarėme 250 Šiaurės šalių karinių oro pajėgų naikintuvų panaudojimą kaip vieningas pajėgas“, – sakė jis.
Suomių ministras pridūrė, kad Suomija, Švedija, Islandija, Norvegija ir Danija planuoja patrigubinti šaudmenų gamybą ir plėtoti karinio mobilumo koridorius Šiaurės šalių regione.
