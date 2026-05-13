Supervalstybių viršūnių susitikimas: Donaldas Trumpas vyksta į Kiniją

Tai pirmas JAV prezidentų vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį.
Antradienį iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, D. Trumpas sakė besitikintis „ilgo pokalbio“ su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos – pagrindinės JAV sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos.
Tačiau JAV lyderis taip pat sumenkino nesutarimus dėl Irano, teigdamas, kad X. Jinpingas buvo „palyginti geras, tiesą sakant“.
„Nemanau, kad mums reikia kokios nors pagalbos dėl Irano. Mes vienaip ar kitaip laimėsime. Laimėsime taikiai arba kitaip“, – palikdamas Baltuosius rūmus žurnalistams sakė D. Trumpas.
Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka – Kinijos užsienio reikalų ministras antradienį paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir JAV pastangas.
Pagrindinis tarpininkas Islamabadas turėtų „prisidėti prie tinkamo klausimų, susijusių su Hormuzo sąsiaurio atvėrimu, sprendimo“, – per pokalbį telefonu Ishaqui Darui (Išakui Darui) sakė Wang Yi (Vang I). Jo žodžiai cituojami trečiadienį išplatintame Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Šios savaitės kelionė – pirmoji nuo tada, kai D. Trumpas lankėsi 2017-aisiais – apims itin svarbias derybas su X. Jinpingu ketvirtadienį ir penktadienį. Įtemptoje darbotvarkėje taip pat numatytas valstybinis banketas bei arbatos priėmimas.
Pirmadienį D. Trumpas pareiškė, kad su X. Jinpingu kalbėsis apie JAV ginklų pardavimą Taivanui – savivaldžiai demokratijai, į kurią pretenzijas reiškia Kinija. Tai yra nukrypimas nuo istorinės JAV nuostatos nesikonsultuoti su Pekinu dėl paramos šiai salai.
Tikimasi, kad dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų vadovai taip pat aptars Kinijos taikomą retųjų Žemės elementų eksporto kontrolę bei audringus abiejų šalių prekybinius santykius.
Įtemptas pasirengimas supervalstybių viršūnių susitikimui Pekino gatvėse buvo matomas jau antradienį. Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad policija stebėjo pagrindines sankryžas ir tikrino keleivių asmens tapatybės korteles metropolitene.
„Tai neabejotinai svarbus įvykis“, – paklausta apie D. Trumpo vizitą sakė 24 metų Wen Wen (Ven Ven), atvykusi iš rytinio Nandzingo miesto.
„Tam tikra pažanga tikrai bus pasiekta“, – teigė ji. Moteris tikisi, kad Kinija ir JAV užtikrins „ilgalaikę taiką“, nepaisant „pastarojo meto nestabilumo pasaulyje“.
