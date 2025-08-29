Švedija kuria mažą bepilotį povandeninį laivą, skirtą kovai su Rusijos grėsmėmis

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais Baltijos jūros regionas tapo hibridinio karo židiniu. Maskva kaltinama naudojanti civilinius laivus povandeniniams kabeliams gadinti ir taip ardanti ryšių bei energetikos jungtis tarp NATO šalių.
Reaguodama į tai NATO pradėjo operaciją „Baltic Sentry“, kad apsaugotų ypatingos svarbos infrastruktūrą ir užkirstų kelią tolesnėms atakoms.
Šešių metrų ilgio bepilotį povandeninį laivą pietinėje Kockumsvarveto laivų statykloje kuria Švedijos gynybos materialinių išteklių administracija (FMV) ir gynybos bendrovė „Saab“. Tikimasi, kad prototipas bus nuleistas į vandenį kitų metų vasarą.
„Kurti laivą privertė grėsmių aplinka, kurioje atsidūrėme“, – sakė Karinio jūrų laivyno karo koledžo plėtros direktorius ir projekto vadovas Tobias Söderblomas.
Tikimasi, kad per kelerius ateinančius metus maži povandeniniai laivai perims pavojingiausias užduotis, kurias šiuo metu vykdo Švedijos keturių pilotuojamų povandeninių laivų laivynas. Pasak T. Söderblomo, vienas iš svarbiausių jų vaidmenų bus žvalgyti rajonus pirma laivų su įgula, tikrinant, ar nėra minų, jūros dugno žvalgybos sistemų ir kitų povandeninių grėsmių.
