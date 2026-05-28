Švedijos valdžia atmetė pasiūlymus dėl laipsniško iškastinio kuro atsisakymo

Premjero Ulfo Kristerssono vadovaujama valdančioji koalicija 2024 metais nurodė ekspertams parengti ataskaitą siekdama rasti būdų, kaip sumažinti iškastinio kuro naudojimą, ypač kelių transporto sektoriuje. Švedija užsibrėžė tikslą iki 2030 metų 70 proc. sumažinti transporto sektoriaus išmetamo anglies dvideginio kiekį, palyginti su 2010 metų lygiu, ir iki 2045 metų pasiekti nulines šių dujų išmetimo apimtis.
Trečiadienį komisija pasiūlė padidinti privalomą biokuro arba mažai anglies dioksido išskiriančių alternatyvų dalį, kurią benzino tiekėjai privalo įmaišyti į savo produktus. Ataskaitoje teigiama, kad dabartiniai lygiai „yra per žemi, kad Švedija galėtų įvykdyti savo 2030 metų įsipareigojimą be apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos“, pagal kurią kvotos perkamos užsienyje.
Taip pat buvo pasiūlyta padidinti benzino ir dyzelino mokesčius, siekiant paskatinti vartotojus pereiti prie elektrinių transporto priemonių.
Šie pasiūlymai prieštarauja politikai, kurią vyriausybė vykdė nuo atėjimo į valdžią 2022 metais, įskaitant benzinui taikomų mokesčių ir įpareigojimų dėl degalų priedų mažinimą.
Ataskaita paskelbta likus vos keliems mėnesiams iki rugsėjo 13 d. vyksiančių visuotinių rinkimų Švedijoje.
„Ši komisija buvo įsteigta prieš dvejus metus, prieš (JAV prezidento Donaldo) Trumpo (antrąją kadenciją) ir prieš karą Irane, – visuomeniniam transliuotojui SVT sakė finansų ministrė Elisabeth Svantesson. – Esant tokiai situacijai, benzino kainos yra tokios aukštos, kad žmonėms gyvenimas tampa sunkesnis. Būtų bloga idėja jas dar labiau didinti.“
Reaguodama į energetikos krizę Švedijos vyriausybė neseniai laikinai sumažino benzino mokesčius.
Komisija taip pat pasiūlė didinti subsidijas elektromobiliams ir mažinti gyventojams tiekiamai elektros energijai taikomus mokesčius.
Keliose per pastaruosius metus ekspertų parengtose ataskaitose daroma išvada, kad dėl vyriausybės politikos Švedija greičiausiai nesugebės pasiekti savo klimato tikslų 2030 ir 2040 metams.
„Laipsniškas iškastinio kuro atsisakymas turi būti vykdomas saugiu ir priimtinu būdu, siekiant išlaikyti ir stiprinti Švedijos bei jos įmonių konkurencingumą“, – trečiadienį pareiškime teigė Klimato ministerija.
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