„Šiandien į Grenlandiją atvyksta keli Švedijos ginkluotųjų pajėgų karininkai. Jie priklauso grupei iš kelių sąjungininkų šalių. Kartu jie ruošis renginiams, numatytiems pagal Danijos pratybų „Operation Arctic Endurance“ programą“, – socialiniame tinkle „X“ sakė Ulfas Kristerssonas (Ulfas Kristersonas), pridurdamas, kad personalas buvo atsiųstas „Danijos prašymu“.
Švedų premjeras: Švedijos karininkai Danijos prašymu prisijungė prie Grenlandijos karinių pratybų
2026-01-14 19:15
Švedijos ministras pirmininkas trečiadienį pareiškė, kad, gavęs Danijos prašymą, pasiuntė kelis karininkus prisijungti prie karinių pratybų Grenlandijoje, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) toliau grasinant užimti šią Danijos autonominę teritoriją.
Ulfas Kristerssonas / P. Peleckio / BNS nuotr.
