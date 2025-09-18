Šveicarijos eksportas į JAV dėl muitų rugpjūtį sunyko daugiau nei penktadaliu

Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nustebino turtingą Alpių valstybę, praėjusio mėnesio pradžioje įvesdamas 39 proc. muitą šveicariškoms prekėms – vieną didžiausių šio mokesčio tarifų, kuriuos jis nustatė dešimtims šalių.
Tačiau naujasis muitas sukėlė grėsmę ištisiems į eksportą orientuotiems Šveicarijos ekonomikos sektoriams, ypač laikrodžių, pramonės įrengimų, taip pat šokolado ir sūrio gamybos, o šalies vyriausybė dėl to praėjusio mėnesio pabaigoje apkarpė ekonomikos augimo prognozes – nuo 1,3 proc. iki 1,2 proc. šiemet ir nuo 1,2 proc. iki 0,8 proc. kitąmet.
Tuo tarpu Šveicarijos eksportas į Europą rugpjūtį per mėnesį paaugo 1,6 proc., o visas eksportas taip pat nesumenko – buvo 0,1 proc. solidesnis nei liepą, siekė 22,0 mlrd. frankų.
Importui didėjus 0,4 proc. iki 18,1 mlrd. frankų, prekybos perviršis aptirpo 7,1 proc. ikii 3,9 mlrd. frankų – iki kukliausio per pastaruosius tris mėnesius.
