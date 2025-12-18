Prekybos susitarimą su JAV pasirašiusi Šveicarija padidino eksportą

Praėjusio mėnesio viduryje abi šalys pranešė apie prekybos susitarimo pasirašymą, kuriuo JAV muitai importui iš šios Alpių valstybės buvo sumažinti nuo 39 proc. iki 15 procentų. Susitarimas taip pat numatyto Šveicarijos įsipareigojimą į JAV investuoti 200 mlrd. dolerių bei palengvinta dalies Jungtinių Valstijų žemės ūkio produktų eksportą į Šveicariją.
Šveicarijos importas iš JAV praėjusį mėnesį sumenko 3,5 proc., o prekybos su JAV perviršis išaugo iki 3,4 mlrd. Šveicarijos frankų (4,2 mlrd. JAV dolerių).
Visas Šveicarijos eksportas lapkritį didėjo 1,6 proc. iki 22,8 mlrd. frankų, importas mažėjo 0,8 proc. iki 19,8 mlrd. frankų, o prekybos perviršis buvo solidžiausias per pastaruosius tris mėnesius.
