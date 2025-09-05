Tailando statybų magnatas tapo premjeru

Iki šiol tebevykstančiame balsavime Anutinas Charnvirakulas surinko daugiau nei 247 balsus ir užsitikrino daugumos iš 492 žemųjų Nacionalinės Asamblėjos rūmų narių paramą.
Dešiniojo sparno magnatas pakeis šalyje dominavusią politinę dinastiją: nuo 2023 metų rinkimų įtakingos Shinawatrų šeimos partija „Pheu Thai“ monopolizavo aukščiausiąjį Tailando postą, tačiau dinastijos paveldėtoja Paetongtarn Shinawatra praėjusią savaitę teismo sprendimu buvo atleista iš ministro pirmininko pareigų.
Į valdžios vakuumą įsiveržęs Anutinas Charnvirakulas užsitikrino pakankamą opozicijos blokų paramą, kad susiskaldžiusiuose žemesniuosiuose rūmuose greičiausiai gautų patogią daugumą.
Shinawatrų dinastijos patriarchas Thaksinas Shinawatra likus kelioms valandoms iki penktadienio balsavimo išskrido iš šalies ir vyko į Dubajų, kur, anot jo, aplankys draugus ir gydysis.
„Pheu Thai“ buvo iškėlusi savo kandidatą į ministrus pirmininkus – Chaikasemą Nitisiri, kuris dirbo teisingumo ministru, kai ministras pirmininkas buvo Th. Shinawatra.
Balsavimas prasidėjo apie 15 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku parlamento pastate, pastatytame Anutino Charnvirakulo šeimos įmonės.
