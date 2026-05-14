Taivanas: Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai

„Valdžia Pekine šiuo metu yra vienintelė rizika regiono taikai ir stabilumui“, – sakoma ministerijos pareiškime. Kaip įrodymą ministerija nurodė Kinijos vykdomą „karinį priekabiavimą“ bei pilkosios zonos veiksmus aplink Taivaną ir regione.
Pareiškime priduriama, kad „Pekinas neturi teisės tarptautiniu mastu reikšti jokių pretenzijų dėl Taivano“.
„JAV pusė ne kartą vis patvirtina savo aiškią ir tvirtą paramą Taivanui“, – žurnalistams sakė vyriausybės atstovė Michelle Lee.
Xi Jinpingas ketvirtadienį su vizitu atvykusiam JAV prezidentui pareiškė, jog netinkamai sprendžiant savarankiško Taivano, į kurį Pekinas reiškia pretenzijas, klausimą, jų šalys gali įsivelti į konfliktą.
„Taivano klausimas yra svarbiausias JAV ir Kinijos santykių srityje“, – sakė valstybinio transliuotojo CCTV cituojamas Xi Jinpingas.
„Jei jis bus sprendžiamas netinkamai, abi šalys gali susikirsti ar net įsivelti į konfliktą, o tai stumtų visus Kinijos ir JAV santykius į itin pavojingą padėtį“, – įspėjo Kinijos lyderis.
