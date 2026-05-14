 Taivanas: Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai

Taivanas: Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai

2026-05-14 10:14
BNS inf.

Kinijos prezidentui Xi Jinpingui įspėjus JAV vadovą Donaldą Trumpą, kad Taivano klausimas gali nulemti konfliktą, Taivano užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį pareiškė, jog Kinija yra „vienintelė rizika“ regiono taikai ir stabilumui.

<span>Taivanas: Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai</span>
Taivanas: Kinija yra vienintelė rizika regiono taikai / Scanpix nuotr.

„Valdžia Pekine šiuo metu yra vienintelė rizika regiono taikai ir stabilumui“, – sakoma ministerijos pareiškime. Kaip įrodymą ministerija nurodė Kinijos vykdomą „karinį priekabiavimą“ bei pilkosios zonos veiksmus aplink Taivaną ir regione.

Pareiškime priduriama, kad „Pekinas neturi teisės tarptautiniu mastu reikšti jokių pretenzijų dėl Taivano“.

„JAV pusė ne kartą vis patvirtina savo aiškią ir tvirtą paramą Taivanui“, – žurnalistams sakė vyriausybės atstovė Michelle Lee.

Xi Jinpingas ketvirtadienį su vizitu atvykusiam JAV prezidentui pareiškė, jog netinkamai sprendžiant savarankiško Taivano, į kurį Pekinas reiškia pretenzijas, klausimą, jų šalys gali įsivelti į konfliktą.

„Taivano klausimas yra svarbiausias JAV ir Kinijos santykių srityje“, – sakė valstybinio transliuotojo CCTV cituojamas Xi Jinpingas.

„Jei jis bus sprendžiamas netinkamai, abi šalys gali susikirsti ar net įsivelti į konfliktą, o tai stumtų visus Kinijos ir JAV santykius į itin pavojingą padėtį“, – įspėjo Kinijos lyderis.

Šiame straipsnyje:
Kinija
JAV
Taivanas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų